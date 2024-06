Admir Glamočak, jedan od najboljih bh. glumaca, slavi 62. rođendan

Rođen Zinedin Zidan, francuski fudbaler i trener

1972. - Rođen Zinedin Jazid Zidan (Zinedine Yazid Zidane), francuski fudbaler i trener kabilskog porijekla. Posebno se iskazao na svjetskim prvenstvima 1998. u Francuskoj i 2006. u Njemačkoj kao vođa francuske reprezentacije. Kada je iz Juventusa prešao u Real Madrid za 76 miliona eura, postao je dotad najskuplji fudbaler u historiji. Zidan je bio ključni igrač Francuske na Euru 2000., gdje je odličnim igrama i presudnim golovima pomogao svojoj reprezentaciji da dođe do titule prvaka. Francuska je tako, pobijedivši u finalu Italiju, postala prva reprezentacija nakon Zapadne Njemačke 1974. koja je istovremeno bila i svjetski i evropski prvak. U maju 2006., Zidan je protiv Meksika ubilježio jubilarni 100. nastup za reprezentaciju te tako postao jedan od četvorice igrača koji su nastupili za francusku reprezentaciju više od 100 puta. Zidan je izmislio tehniku driblinga pri kojoj se igrač okreće s obje noge na lopti, koja je njemu u čast prozvana „Marsejski rulet”. Bio je poznat po nogometnim "trikovima" pri driblingu s protivnikom ili u samoj igri.

1995. - Umro američki mikrobiolog Džonas Edvard Salk (Jonas Edward), koji je 1954. pronašao vakcinu protiv dječije paralize, epohalno otkriće koje je na minimum smanjilo opasnost od opake bolesti.

1998. - Preminula američka filmska glumica irskog porijekla Morin O` Saliven (Maureen O'Sullivan), poznata po ulogama Tarzanove partnerke Džejn u seriji filmova s Džonijem Vajsmilerom (Johnny Weissmuller). Filmovi: "Tarzan i njegova drugarica", "Tarzan i njegov sin", "Visoki čovjek", "Dejvid Koperfild", "Ana Karenjina", "Braća Marks na trkama", "Kardinal Rišelje", "Ponos i predrasude".

2006. - Umro Aron Spiling (Aaron Spelling), američki producent, pisac i glumac, koji drži rekord kao najprofitabilniji svjetski televizijski producent ikada. Napravio je više od 200 uspješnih produkcija, počevši s "Zane Grey" 1956. Njegova najuspješnija televizijska dostignuća su: "Beverly Hills 90210", "Melrose Place", "Starsky i Hutch", "Čarobnice", "Family", "Hotel", "The Rookies", "Charlijevi anđeli", "The Love Boat ", "Fantasy Island", "Vega$", "Hart to Hart", "Dinastija", " The Colbys", "T.J. Hooker", "Nightingales", "Twin Peaks", "Kindred: The Embraced", "U sedmom nebu", "Burke's Law", "Honey West", "The Mod Squad", "S.W.A.T." i "Sunset Beach". Također je producirao i NBC-evu seriju "Titans" te 2005. godine seriju "Summerland". Uz to, producirao je i HBO-ovu mini seriju "And the Band Played On", koja je osvojila nagradu Emi.

2007. - Preminuo Vasa Popović, pisac, novinar, satiričar, humorista, dugogodišnji urednik „Ježa“ i NIN-a. Bio je veliki prijatelj Branka Ćopića i Miloša Crnjanskog, a pisao je i humoreske za „Politiku“. Neposredno poslije smrti Josipa Broza Tita napisao je humoresku „Bure“ s aluzijom na budući raspad Jugoslavije, zbog čega je hitno udaljen iz javnog života.