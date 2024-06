Konaković: Ministrima zemalja EU je jasno da je Dodik jedini krivac za usporavanje evropskog puta BiH

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je za Fenu iz Luksemburga da je na današnjem sastanku ministara vanjskih poslova država članica EU i ministara vanjskih poslova zemalja zapadnog Balkana ponovljeno da su svi u Uniji za proširenje na područje ove regije.

Dodao je da je na sastanku kojem je prisustvovao na poziv visokog predstavnika EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepa Borrella informisao kolege zbog čega je došlo do određenih zastoja u implementaciji naše evropske agende i da je svima jasno da je jedini krivac za to Milorad Dodik i njegovi saradnici koji su uplašeni našeg brzog približavanja EU i vjerovatno su dobili nalog iz Moskve da to usporavaju i zaustave.

- On tim postupcima 'gasi svjetlo' entitetu RS koji ima puno finansijskih problema i oduzima onima koji su ga birali prilike i potencijale, a cijelu zemlju dovodi u nezavidan položaj - naveo je Konaković.

Dodao je da Dodik može usporiti naš put u EU, ali da ga nikada neće moći zaustaviti i šteta je što nema hrabrosti i ne pokazuje liderstvo "da zajedno s nama iskoristi priliku koju nam daje EU, a koju nisu pružali ni mnogim zemljama koje su sada punopravne članice, jer BiH ima puno lakše uslove za punu integraciju u EU".

Konaković je istakao da je naša delegacija na sastanku pokazala i slike nedavnog sastanka Dodika s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na kojem je Dodik obećavao da se BiH neće pridruživati sankcijama protiv Rusije i tražio svoja prava u BRICS-u.

- On radi sve suprotno interesima i cijele Bosne i Hercegovine i ljudi koji žive u RS-u, jer narušava njihovu svijetlu ekonomsku budućnost svog svojih privatnih interesa s režimom Vladimira Putina - poručio je Konaković.