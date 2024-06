Eksperti o raspadu energetskog sistema na zapadnom Balkanu: Ako ovako nastavimo, čeka nas mrak!

- Veoma malo pažnje u regionu se posvećuje jedinoj strategiji koja ima smisla, a to je proizvodnja električne energije za vlastite potrebe. To je bitno, jer kad proizvodite vlastitu struju, najmanje 50 posto je potrošite na licu mjesta i nema potrebe da se ona prenosi od Gacka do Banje Luke. To bi bilo rasterećenje sistema, ali i smanjenje gubitaka na mreži. Naravno, to traži bolji sistem upravljanja, digitalizaciju, osposobljene kadrove … a tu se mnogo kasni. Pogotovo u BiH, gdje u posljednjih nekoliko godina uopšte nemamo ozbiljnih investicija u prenosne i distributivne kapacitete – ističe Miljević.

Komercijalna gradnja novih postrojenja u regiji, posebno za proizvodnju energije iz vjetra i sunca, dovodi do zagušenja mreža, a pad je, smatra, izazvala ogromna potrošnja domaćinstava u danu u kojem su uključeni svi klimatizacijski uređaji i ventilatori.