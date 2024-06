Kantonalni sud donio odluku: Nije utvrđena diskriminacija Bošnjaka u imenovanju NO BH Pošta, ukinuta mjera osiguranja

U presudi se također navodi da bi za postojanje diskriminacije prema predlagačima mjere osiguranja u odnosu na Josipa Bulića zbog različite nacionalne ili etničke pripadnosti bilo potrebno učini vjerovatnim da novoimenovani v.d. članovi NO protivnika osiguranja, koji su imenovani umjesto predlagatelja osiguranja, nisu Bošnjaci.

Inače, Nadzorni odbor je činilo sedam članova, a smijenjeno je šest članova, dok je jedan ostao, no nakon toga uslijedila je tužba za diskriminaciju Bošnjaka, jer član koji nije smijenjen je po nacionalnosti Hrvat.

- Obzirom da sa predlagatelji osiguranja to nisu učinili, onda nije učinjeno vjerovatnim da je Josip Bulić u utvrđenim okolnostima ponovo imenovan za v.d. člana NO zbog toga što je Hrvat ili zbog toga što nije Bošnjak, a da predlagači osiguranja nisu ponovo imenovani iz razloga što su Bošnjaci. U tom smislu je bespredmetno polemisati o obrnutom teretu dokazivanja u antidiskriminacijskim tužbma shodno odredbi člana 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije. Ne ulazeći nepotrebno u političku dimenziju spornih odluka na koju je ukazivano od strane predlagatelja osiguranja, ovaj sud, dakle, suprotno stavu prvostepenog suda, smatra da nije ispunjen prvi kumulativni uslov za određivanje mjere osiguranja iz odredbe člana 14. stav 2. tačka a) Zakona o zabrani diskriminacije u vezi s odredbom člana 269. stav 1. ZPP - navodi se u presudi.

- Protivnik osiguranja je, naime, u pravu kada kaže da smisao angažmana u NO nije ostvarenje potreba članova NO da rade u istom, pa se u ovom slučaju svakako ne može raditi o neophodnom otklanjanju opasnosti od teške povrede prava predlagatelja osiguranja na jednako postupanje. U tom smislu se i nenadoknadiva šteta iz ove odredbe može samo posmatrati u vezi sa štetom u koja bi mogla nastati protivniku osiguranja, a ne bivšim članovima njegovog NO kao organa kontrole poslovanja. Konačno, eventualna materijalna i nematerijalna šteta predlagateljima osiguranja svakako nije nenadoknadiva, jer je na suprotnoj Javno preduzeće koje u svakom trenutku može nadoknaditi takvu štetu - ističe se u presudi koju potpisuje sutkinja Admira Sejranić.

To znači da je smjena Nadzornog odbora bili ispravna, te da će novi članovi Nadozornog odbora BH Pošta ispred državnog kapitala biti Stipe Prlić, Tarik Imamagić, Mufid Lojo, Adnan Kuč, Armen Jajčević, Mesud Ajanović i Josip Bulić.