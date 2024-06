Profesor Enver Kazaz za "Avaz": Destruktivne struje u NiP-u prave problem trojki

Profesor Filozofskog fakulteta UNSA i politički analitičar Enver Kazaz za „Avaz“ je komentirao aktuelnu političku situaciju u kojoj koalicija na državnom nivou gotovo ništa ne radi, a zbog neusvajanja budžeta prijeti da propadne prva tranša pomoći EU.



On podsjeća da je predsjednik RS Milorad Dodik bio kod Vladimira Putina u Rusiji, gdje, kako kaže, nije dobio odobrenje za pokretanje secesionističkih poteza u RS, nego je umjesto toga održan „Svesrpski sabor“.

- Dodik je dobio zadatak da blokira BiH i da to potraje što duže. Koalicija na državnom nivou odavno ne postoji. Prema mojim procjenama, Dodik će BiH držati u blokadi onoliko dugo koliko mu odgovara, a to bi moglo biti i do narednih izbora – kaže Kazaz.

Politička kriza

Mišljenja je da stežu sankcije zvaničnike iz RS, ali i brojne firme, te bi se zbog toga mogao desiti i ekonomski kolaps.

- Blokadu BiH trebamo pratiti na odnosu ekonomskog propadanja RS i blokada institucija sistema na državnom nivou. Kada se desi ekonomski krah, onda će prestati blokada institucija BiH. Novac od EU koji bi mogao propasti je činjenica koja pokazuje koliko je to suluda politika – naglašava Kazaz.

Smatra da se nalazimo u stalnoj predizbornoj kampanji i političkoj krizi te da jedno drugo prati, čemu pomaže i konstrukcija Dejtona koja to omogućava.

- Dodik je kao i SDA i DF krenuo u snažnu predizbornu kampanju. Dodikova politika je pogubna po BiH, ali i SDA i DF-a razorna po BiH. Te militantne politike se sudaraju u javnom polju, a obje strane vladaju medijima i u takvoj atmosferi se gubi politička racionalnost. Stalno stanje nezavršenog rata prebačeno je u političko polje i destruira nas iznutra – ističe Kazaz.

Kad je riječ o trojki, profesor je mišljenja da je njihov rad bio dobar do otvaranja pregovora s EU, no da su onda optužbe za izdaju iz SDA i DF-a urodile plodom kod nekih struja u NiP-u, koje su sada destruktivne.

- One ne shvataju povijesnu ulogu trojke u trenutnoj situaciji, a to je da se završe ustavne reforme. Usvajanjem Izbornog zakona koji bi zadovoljio i HDZ i trojku i SDA definitivno bi se prevladala kriza u državi – naglasio je Kazaz.

Destruktivna struja NiP-a

Mišljenja je da je destruktivna struja NiP-a shvatila da je ta stranka u političkoj krizi i da su oni glavni predmet napada iz SDA, a računaju na isto biračko tijelo.

- NiP može djelovati samo u okviru trojke. Ako se budu vodili tom logikom, imat će koliko-toliko stabilnu stranku, a ako se budu vodili ličnim interesima, ništa od njih neće biti, SDP i Naša stranka će morati tražiti partnere na drugoj strani – kaže on.

Izborni zakon

Kazaz ističe da trojka treba iskoristiti naredne dvije godine da riješi pitanje izbornog zakona po cijenu gubitka izbora.

- To je državno pitanje prve vrste, jer stabilnost FBiH u blokiranoj državi onemogućava Dodikovu suludu politiku – naglašava Kazaz.