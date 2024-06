Nakon što Kantonalni sud nije utvrdio diskriminaciju Bošnjaka: Imenovan NO BH Pošta, ovo su članovi

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za imenovanje članova Nadzornog odbora JP “BH Pošta” ispred državnog kapitala na period od četiri godine.



Tako će Nadzorni odbor čini Mesud Ajanović, Mufid Lojo, Josip Bulić, Stipe Prlić, Adnan Kuč, Armen Jajčević i Tarik Imamagić.

Podsjećamo, Vlada FBiH je još prošle godine dala prethodnu saglasnost na ovo imenovanje, no Općinski sud u Sarajevu je odredio mjeru osiguranja zbog diskriminacije Bošnjaka te je tako vraćen stari Nadzorni odbor.

No, Kantonalni sud u Sarajevu je, kako smo ranije pisali, preinačio odluku Općinskog suda i utvrdio da je određivanje mjere osiguranja bilo neosnovano.

- Imajući u vidu da je prijedlog za određivanje mjere osiguranja podnesen u postupku po antidiskriminacijskoj tužbi, ovaj sud ističe da je žalbom osnovano ukazano da nije ispunjen nijedan od kumulativnih uslova za određivanje mjere osiguranja propisan odredbom člana 14. stav. Zakona o zabrani diskriminacije - navodi se u rješenju Kantonalnog suda.

U presudi se također navodi da bi za postojanje diskriminacije prema predlagačima mjere osiguranja u odnosu na Josipa Bulića zbog različite nacionalne ili etničke pripadnosti bilo potrebno učiniti vjerovatnim da novoimenovani v.d. članovi NO protivnika osiguranja, koji su imenovani umjesto predlagatelja osiguranja, nisu Bošnjaci.

- S obzirom na to da predlagatelji osiguranja to nisu učinili, onda nije učinjeno vjerovatnim da je Josip Bulić u utvrđenim okolnostima ponovo imenovan za v.d. člana NO zbog toga što je Hrvat ili zbog toga što nije Bošnjak, a da predlagači osiguranja nisu ponovo imenovani iz razloga što su Bošnjaci. U tom smislu je bespredmetno polemisati o obrnutom teretu dokazivanja u antidiskriminacijskim tužbma shodno odredbi člana 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije. Ne ulazeći nepotrebno u političku dimenziju spornih odluka na koju je ukazivano od strane predlagatelja osiguranja, ovaj sud, dakle, suprotno stavu prvostepenog suda, smatra da nije ispunjen prvi kumulativni uslov za određivanje mjere osiguranja iz odredbe člana 14. stav 2. tačka a) Zakona o zabrani diskriminacije u vezi s odredbom člana 269. stav 1. ZPP - navodi se u rješenju.