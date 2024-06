Čavalić: Odbor za ekonomsku politiku dao saglasnost za saradnju sa Vijećem stranih investitora

Predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Admir Čavalić prezentirajući neke od zaključaka sastanka Odbora, na današnjoj pres-konferenciji kazao je da je data saglasnost za uspostavljanje dugoročne saradnje sa Vijećem stranih investitora.

- Želimo da to bude kontinuirana, institucionalna i strateška sauradnju sa Vijećem investitora. Dogovorili smo da razmjenjujemo informacije, sve dobre prijedloge. Sam Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku prati glas privrede, radnika, sindikata i svih zainteresovanih. Zanima nas, u kontekstu pozitivnih konstruktivnih zaključaka i zakonskih rješenja, šta to građani i privrednici, odnosno šta tržište poručuje da mi kao zakonodavci trebamo mijenjati - kazao je Čavalić.

Naglasio je da se za Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku ključna tema dana odnosila na zakon o zapošljavanju, koji su dobili od Ministarstva rada i socijane politike.

Nacrt zakona

- Riječ je o nacrtu zakona i ovo zakonsko rješenje prvi put kreira mogućnosti da se idetificiraju aktivni i pasivni tražioci posla, odnosno da zavodi za zapošljavanje kreiraju dvije liste, na jednoj da imamo aktivne tražioce posla, a na drugoj one koji su možda tu radi zdravstvenog osiguranja, a s druge strane ne traže aktivno posao. Ovo je veliki iskorak i Odbor je zbog toga jednoglasno podržao ovaj zakon i preporučio da ide dalje u parlamentarnu proceduru - kazao je Čavalić.

Po njegovim riječima, Odbor je također donio vrlo bitan zaključak, a to je da se Ministartstvo zdravstva uključi u ovu tematiku, "jer se mora riješiti pitanje obaveznog zdravstvenog osiguranja za one osobe koje nisu prepoznate kao aktivni tražioci posla, odnono za one osobe koje će ići na tu drugu listu evidencije zavoda za zapošljavanje".

- Tu bi istakao inicijativu koju je potpisalo više od 20 zastupnika oba doma Federalnog parlamenta, a odnosi se na zdravlje za sve, da se svim građanima FBiH omogući zdravstveno osiguranje – kazao je Čavalić.

Naveo je da je Odbor diskutovao i o zaduženosti FBiH, ali da nisu dobili zvanične podatke.

Vanjsko zaduživanje

- Federacija BiH će krenuti u vanjsko zaduživanje, kao što je to ranije uradila Republika Srpska. Zbog toga ne treba da iznenađuje sam kreditni rejting koji smo dobili, a ja ću sutra postaviti zastupničko pitanje Ministrastvu finansija koliko je nas koštao taj kreditni rejting – kazao je Čavalić.

Dodao je da je nakon dvije ipo godine danas prvi put održan sastanak zajedničke pralamentarne Komisije za reviziju u FBiH, te da to podrazumjeva da se ponovo otvaraju revizje nekih 250 revizorskih izvještaja.

Direktorica Vijeća stranih investitora u BiH Sanja Miovčić ovom je prilikom kazala da Vijeće već 18 godina aktivno radi na unaprijeđenju poslovnog ambijenta uime poslovne zajednice BiH, te da ima osnovnu namjeru i intenciju da bude komunikacijski most između privatnog i javnog sektora.

- Naša je ideja da pružimo podršku svim inicijativama i svim donosiocima odluka koji za cilj imaju unapređenje poslovnog ambijenata i olakšavanje procedura. Zbog toga smo pružili sve raspoložive resurse i želimo da u budućnosti imamo intenzivniju saradnju u smislu aktivne razmjene informacija – kazala je Miovčić.