Velika pres-konferencija čelnika Uprave policije i MUP-a: U HNK nedostaje 381 policajac, kadeti se obučavaju u civilnoj odjeći

Kakav je kadrovski deficit u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona govori činjenica da u ovom trenutku nedostaje više od trećine policijskih službenika! Upozorio je na to danas Robert Perić, policijski komesar koji je obznanio da su pravilnikom o sistematizaciji propisana 962 radna mjesta za policijske službenike kojih je trenutno 581.



- Nedostaje nam , dakle, 381 policijski službenik, a tokom ove i naredne godine bit će penzionisano 240 policijskih službenika, a početkom 2026.godine njih još oko 60, a u pitanju je takozvana ratna generacija. U ovoj godini smo zaposlili 30 policijskih službenika u činu mlađi inspektor, a u septembru će biti zaposleno 130 u činu policajca. Za koji dan ćemo raspisati novi natječaj za još 145 policijskih službenika od čega će njih 25 biti za čin mlađeg inspektora- rekao je Perić.

Nemaju se gdje obučavati

Međutim, zabrinjavajuće je i to, rekao je, da se budući kadeti nemaju gdje obučavati, s obzirom na to da trenutno na obuku na Policijskoj akademiji u Sarajevu čeka 700 kadeta iz drugih MUP-ova.

- Pitanje je kada ćemo doći na red, ali radimo na tome da pronađemo mjesto gdje ćemo obučiti ljude, jer se i po godinu čeka na obuku, a pogotovo, što ćemo do 1.januara 2026.godine morati primiti barem 100 policijskih službenika- naveo je Perić.

Šef policije u HNK je ukazao i na problem pravovremene nabavke novih uniformi za policijske kadete što je posljedica nove Uredbe o jedinstvenoj uniformi koja je stupila na snagu 1.januara ove godine te tenderskih procedura i žalbi u procesu nabavki.

- Naime sukladno potpisanom ugovoru, Policijska akademija u Sarajevu je trebala osigurati uniforme, za vrijeme teorijskog i praktičnog trajanja obuke što nije učinila. Sad su nam došli kadeti u civiliu i mi smo za njih nabavili prsluke sa kantonalnim oznakama. Sada radimo na tome da im osiguramo uniforme , jer u suprotnom, nećemo moći s njima radni odnos zasnovati - rekao je Perić.

Ministar MUP-a HNK-a, Marijo Marić ocijenio je da je sigurnosna situacija zadovoljavajuća te je obznanio da je u toku izrada nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru HNK.

- Definicija javnog mjesta će se proširiti na društvene mreže, na generalno medije, s obzirom na to da je to u novije vrijeme samonametnuti prostor unutar kojeg se odvijaju napadi i vrijeđanja - rekao je Marić.

Podneseno 55 izvještaja protiv 66 osoba

Podsjetio je na to da je period od marta pa nadalje obilježen događajima koji su markirani, kako je naveo, kao prijeteći što ni u jednom trenutku nisu bili. Naveo je i da je svaki događaj s policijskog gledišta rasvijetljen i dokumentiran te proslijeđen nadležnom tužilaštvu,odnosno, sudu.

Tako se osvrnuo se i na slučaj oštećenja terena na stadionu Rođeni u Mostaru.

- Imamo nalaz vještačenja i to je pokazalo da se nije radilo ni o kakvim hemijskim supstancama, pogotovo ne agresivnim i koje bi mogle biti ispuštene na stadion da bi dovele do uništenja i oštećenja. Pitanje je umišljaja zašto bi to neko radio - rekao je Marić.

Također, rekao je kako je činjenica da su „sve afere, slobodno ih tako mogu nazvat, koje su skovane u proteklo vrijeme, neistinite, lažne i bile su pomno planirane“.

- Nedopustivo je da se bilo ko upušta u komentiranje toka istrage prije službenih činjenica koje iznese MUP i kojima se MUP kao takav bavi-rekao je Marić.

Na pressu je o stanju kriminaliteta u HNK govorio Mirza Rožajac, načelnik Sektora kriminalističke policije MUP-a HNK, koji je ukazao na činjenicu da u ovoj godini, do sada, ali ni u protekloj nisu evidentirana teža krivična djela.

- Prvenstveno mislim na krivična djela ubistva ili izazivanje opće opasnosti, podmetanje eksplozivnih naprava i slično. Radi se najviše o imovinskim deliktima i deliktima zloupotreba opojnih droga- rekao je Rožajac.

Naveo je da su u 2021. godini prema nadležnim tužilaštvima upućena 33 izvještaja o počinjenju krivičnih djela, u 2022., 38 izvještaja, a 54 prošle godine.

- U ovoj godini za prvih šest mjeseci nadležnim tužilaštvima je podneseno 55 izvještaja protiv 66 osoba. Skoro 70 posto slučajeva su vezani uz zloupotrebu opojnih droga. Tako je u ovom periodu zaplijenjeno 207 grama heroina, 35 grama kokaina, 2,5 kilograma speeda, 408 komada tableta ekstazija, 27.526 komada sjemena kanabisa te oko deset kilograma i 100 grama marihuane - naveo je Rožajac.

Pojasnio je da je riječ o podacima Sektora te da su ti rezultati puno veći kada je riječ o policijskim upravama.

- Posebno ću istaknuti Policijsku upravu Konjic koja po rezultatima kada je riječ o suzbijanju kriminaliteta iz oblasti opojnih droga ima dobre rezultate - rekao je Rožajac.

Naglasio je da je u Odjelu za privredni kriminal formiran i poddodjel za cyber kriminal.

- Posebno bih se zahvalio pripadnicima Federalne uprave policije koji vrše permanentnu obuku i saradnju s našim policijskim službenicima. Taj pododjel već ostvaruje konkretne rezultate na terenu, a uglavnom se radi o slučajevima računalnih prevara, pranja novca, krivotvorenja i iskorištavanje djeteta i maloljetnika radi pornografije - dodao je Rožajac.