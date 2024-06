Kiša od jutra širom BiH, tokom dana se očekuju obilnije padavine: Evo šta nas za vikend očekuje

U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U jutarnjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u južnim i sjevernim područjima. Tokom dana, lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuje u većem dijelu zemlje. Padavine mogu biti i obilnije, a moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni.

Trodnevna prognoza

U petak u Bosni i Hercegovini malod do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi su mogući u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stupnja.

U subotu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stupnja.

U nedjelju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.Razvojem oblačnosti, ponegedje u sjevernim područjima može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stupnja.

Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne. Mada će noć i jutro sa više svježine, opštu sliku činiti ugodnijom, porast temperatura tokom dana, sparno i nestabilno vrijeme uz mogućnost povremenih pljuskova, kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti, osobito u poslijepodnevnim satima, te reducirati boravak na otvorenom u sunčanijim periodima.