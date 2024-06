Čavalić odgovorio Ćudić: Lažete radnice u BiH, uvodite politike Viktora Orbana

U svom odgovoru, Čavalić je najveo kako od Ćudić ne očekuje populizam i neistine, već argumente.

- Umjesto snažnih riječi, epiteta, kvalifikacija, optužbi i stilskih figura,ponudite nam konkretne podatke, procjene, rezultate istraživanja, tj. bilo šta konkretno. Ja razumijem da u dnevnoj politici ovo prvo često zna ostaviti mnogo snažniji utisak na glasače, ali pošto je u konkretnom slučaju riječ o odlukama i zakonima koji utječu na živote miliona ljudi u ovoj zemlji, mislim da bismo, ako smo ozbiljni i odgovorni pred građanima koji su nas birali, barem taj dio trebali poštedjeti populizma i nepromišljenih poteza – poručio je Čavalić.

Ko koga laže?

Čavalić je optužio Ćudić da direktno laže radnicima u BiH.

- Molim vas da objasnite radnicima u ovoj zemlji o kakvoj "neradnoj nedjelji" pričate? Ko će odgovorati za to što direktno lažete našim radnicama i dajte lažnu nadu njihovim porodicama? Da je zaista riječ o "neradnoj nedjelji", onda bi to riješili preko Zakona o radu, ne preko Zakona o unutrašnjoj trgovini. To bi vrijedilo za sve radnice i radnike. Ovako, nudite prijedlog koji se odnosi samo na neke prodajne objekte, a ne radnice. Naglašavam, ne zabranjujete rad nedjeljom. Nedjeljom će radnice čistiti, skladištiti, popisivati, dostavljati, dok će one radnice u pekarama, na benzinskim pumpama, dragstorima 24, cvjećarama i brojnim drugim objektima koji su izuzeti, dodatno raditi zbog povećane potražnje koja će biti prebačena u njihove objekte. Da ne spominjem da će i naše radnice u ugostiteljstvu, u kladionicama, i svim drugim oblastima raditi bez problema. Dakle, još jednom da ponovim: Vi ne uvodite neradnu nedjelju, jer ministar Hasičević nema ni ovlasti da predloži takav zakon koji je pod ustavnom nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike FBiH – ističe Čavalić.

Federalni zastupnik traži i da mu se objasni zašto veliki trgovinski lanci lobiraju za ovu mjeru, naročito u jeku dolaska inostrane konkurencije.

- Ako im je toliko stalo da im radnici imaju slobodnu nedjelju, zašto naprosto ne donesu odluku da se u njihovim objektima ne radi nedjeljom, kao što su mnoge kompanije iz drugih oblasti već odavno učinile? Zašto je potrebno lobiranje preko pogrešnog ministarstva da se rad zabranjuje i maloj konkurenciji? – pita Čavalić.

Patrijarhalne politike

Čavalić je također doveo u pitanju ideološku konzistentnost Naše stranke.

- Bilo bi dobro čuti i objašnjenje zašto pokušavate prepisati patrijahalne politike Jaroslava Kačinskog i Viktor Orbana, a koje su europski liberali vrlo brzo zaustavili, kao i da navedete da li bilo gdje u Evropi postoji još ijedna liberalna stranka koja nudi ovakve politike? Navedite nam i EU prakse po ovom pitanju, konkretno Europskog suda pravde – naveo je zastupnika..

Na kraju je Čavalić pozvao Ćudić da umjesto, kako je rekao, zamajavanja radnica, zajednički rade da se njihov položaj istinski poboljša.

- Iskreno Vas pozivam da ne slijedite retrogardne politike koje su uostalom podvala i da se okrenete konkretnim rješenjima za radnike. Iskoristite vašu energiju i utjecaj da omogućite veće plate radnicama kroz usvajanje fiskalnih reformi. Ako vam je zaista stalo do prava radnika, umjesto predlaganja zakone koje će potrebu za njihovom radnom snagom sa 30 smanjiti na 26 dana mjesečno i time doprinijeti i smanjenju njihovih nadnica i pregovaračke moći (zastupnice Ćudić, u pitanju je čista matematika), pozivamo Vas da kao zastupnici zajedno radimo na zakonskim rješenjima kojima će se omogućiti plaćanje prekovremenog rada u trgovinama i osigurati da radnice imaju 2 dana slobodno kako propisuje Zakon o radu, a ne da ih lažno fisksirate na 1 dan u sedmici dajući im lažnu nadu. Pomozite mi da zaustavimo praksu da radnice na kasi nemaju adekvatnu stolicu, a da radnice na trafikama nemaju toalet. Znam da su za vas sve ovo banalnosti koje ne zahtijevaju ni ozbiljno istraživanje i da se Vi bavite višom politikom ili barem predstavljate da to radite. Ali molim Vas, do 50% naših radnika prima neto platu oko 1.000 KM. Uslovi rada su katastrofalni i radnice naročito su sve češće žrtve mobinga na poslu. Nešto što vi lažno podvaljujete kao "neradna nedjelja" neće zaustaviti njihove probleme, jer ništa od navedenog ne rješava, već će ih vjerovatno pogoršati, a što pokazuju primjeri Bijeljine, Mostara, Sanskog Mosta, Hrvatske, Crne Gore, Mađarske, Poljske itd. Jeftini populizam i politički poeni budu i prođu, ovdje govorimo o životima radnika i njima ništa ne znači to što će te vi lažno proglasiti da je "neradna nedjelja" na 51% teritorije Bosne i Hercegovine te na tome pokušati ostvariti jeftine političke poene. Sutra će se probuditi u istoj radničkoj realnosti i shvatiti da je to samo bio još jedna od Vaših objava na društvenim mrežama. Od toga radnici nemaju ništa. Na kraju, bit će mi zadovoljstvo da s Vama podijelim svoje znanje o ekonomiji i budite uvjereni da se izuzetno radujem debati – navodi u svom odgovoru Čavalić.