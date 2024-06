Ko je bio Mirsad Kukić

U 67. godini života umro je Mirsad Kukić, bivši predsjednik PDA, kao i bivš član SDA koji je godinama važio za jednog od najmoćnijih ljudi u Bosni i Hercegovini.

Bivši zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Kukić je rođen u Banovićima 1958. godine. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, a magistrirao na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli. Bio je dugogodišnji funkcioner Stranke demokratske akcije (SDA), koja ga je u martu 2018. isključila iz članstva. Istog mjeseca on je osnovao novu stranku – Pokret demokratske akcije (PDA), čiji je predsjednik bio do 2022. godine kada je podnio ostavku. Kukić je od 1994. do 2001. godine bio generalni direktor Rudnika mrkog uglja “Banovići”. Bio je vijećnik u Općinskom vijeću u Banovićima i poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona. Na općim izborima 2014. godine osvojio je mandat zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. U Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je izabran na Općim izborima 2018. godine. Zajedno sa još osam osoba, Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu je u martu 2017. Kukića optužilo za nezakonito zapošljavanje u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“. Osuđen je 2020. godine na godinu zatvora, ali je Kantonalni sud u Sarajevu nakon žalbe tu presudu ukinuo i predmet vratio na ponovno suđenje. Kukić je 2006. godine osuđen na godinu i po dana zatvora jer je kao generalni direktor rudnika “Banovići” prekoračio granice službenog položaja, omogućivši nezakonito pribavljanje koristi drugim osobama, među kojima je i njegova majka. Kantonalni sud u Tuzli je na Kukićev zahtjev 2014. godine ovu presudu obrisao iz kaznene evidencije.

U januaru 2022. godine Sjedinjene Američke Države su mu uvele sankcije zbog umiješanosti u korupciju u rudniku “Banovići”. Iz State Departmenta tada je objavljeno da je Kukić koristio politički utjecaj i službenu moć za sticanje lične koristi. Nekoliko dana kasnije podnio je ostavku na mjesto predsjednika PDA.