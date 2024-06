Onkološke pacijentice otvoreno o borbi za život: Nemar nas polako ubija

Prema posljednjim informacijama, lista čekanja onkoloških pacijenata u Federaciji BiH, umjesto da se smanjuje, širi se iz mjeseca u mjesec. Naime, duga lista čekanja, nedostatak citostatika koji život znače, te nerazumijevanje nadležnih su problemi s kojima se već duže vrijeme bore onkološki pacijenti.



Jedna od njih je i Amela Lučkin, koja je za „Avaz“ kazala kako danima, mjesecima, godinama tapkaju u mjestu čekajući da se stanje popravi.

Hiljadu prepreka

- Prošle godine pridružila sam se onkološkim pacijentima. Od tada pa do danas naišla sam na hiljadu prepreka, pa opet, kad sve saberem i oduzmem, u odnosu na mnoge druge pacijente čak sam u povoljnom položaju. Zamislite da nema lijeka na klinici i vi se radujete jer niste u skupini onih za koje lijekova nema mjesecima. Žene iz Srbije pomažu ženama iz BiH i šalju citostatike. Donedavno su bili u istom problemu kao i mi, no kod njih se to riješilo - kazala je Lučkin.

Na koja god vrata da pokucaju, kaže Lučkin, dobiju odgovor da nije do njih te ističe kako se iz Federalnog ministarstva zdravstva brane nelogičnim objašnjenjima misleći da su onkološki pacijenti naivni.

- Često se brane time da postoji refundacija. Šta s onima koji nemaju sredstava da kupe lijek pa da čekaju refundaciju? Mnoge naše prijateljice, saborkinje, odustajale su od liječenja baš zbog toga što nisu imale sredstava za kupovinu. Nemar u čitavom lancu odgovornih nas polako ubija. Sistem pobjeđuje i u konačnici nas ubija - govori Lučkin.

Još jedna od heroina je i Eldina Zolj-Balenović, koja je za „Avaz“ rekla kako se stalno vrte u jednom začaranom, mračnom krugu.

Stanje alarmantno

- Jedan dio komponenti dođe, tri nestanu i uvijek smo u potrazi za nekim lijekom. Prestrašne su izjave nadležnih da stanje nije alarmantno, jer od 13 citostatika nedostaje pet ili šest. Jesu li svjesni da, kada nedostaje samo jedan, terapiju ne mogu primiti desetine žena? Na nas se gleda kao na bespotrebni trošak. Još je tužnije da su u ovome problemu uglavnom samo onkološki pacijenti iz FBiH - navodi Zolj-Balenović.

Gorući problem

Prema riječima predsjednice Udruženja oboljelih od karcinoma dojke „Renesansa“ Enide Glušac, na listama čekanja je oko 2.000 pacijenata u FBiH, i to za određene medicinske usluge i određene lijekove.

- Tu se radi o skupim lijekovima koje finansira Fond solidarnosti. Međutim, imamo još jedan gorući problem, a to su deficitarni citostatici. Već nekoliko mjeseci nedostaje određeni broj različitih citostatika u bolnicama, što dodatno otežava ionako tešku situaciju pacijentima - kaže Glušac.