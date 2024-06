Simpozij ginekološke endoskopije u Mostaru okupio svjetske stručnjake

U Mostaru je danas počeo regionalni simpozij o minimalno invazivnoj ginekološkoj hirurgiji. Ovaj skup koji su zajedno organizovali Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ i Poliklinika „Arbor Vitae dr. Sarić“ okupio je brojne svjetske stručnjake iz te oblasti.



U okviru trodnevnog simpozija organizovan je osnovni i napredni kurs ginekološke endoskopije, što je svojevrsna prilika mladim ginekolozima za sticanje najnovijih znanja i vještina iz oblasti minimalno invazivne hirurgije.

–Ginekološka endoskopija, laparoskopija, histeroskopija treba da budu rutina svakog mladog ginekologa. Kao što se radi ultrazvuk, tako bi trebalo da se rade i ove endoskopske metode – rekao je na pres-konferenciji uoči otvaranja Simpozija prim.dr. Senad Sarić.

Naglasio je da je glavni cilj ovog skupa edukacija mladih kolega, dok je šefica Odjela ginekologije i akušerstva Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić”, prim.dr. Alma Vila- Humačkić naglasila kako će tokom održavanja Simpozija biti upriličen i prenos uživo operacija iz Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić”.

– U sklopu Simpozija planirali smo tri operativna zahvata, uglavnom miomektomije. Kao najveći problem u BiH smo diferencirali šivanje i plasiranje čvora endoskopskom hirurgijom. Većina mladih hirurga najviše zazire od toga jer je to možda negdje najmanje uvježban i možda tehnički najzahtjevniji dio. Doveli smo vrhunske profesore kojima je to svakodnevica i koji će nam sve to pokazati na licu mjesta. Zadnji dan ćemo čuti iskustva svih naših kolega da vidimo gdje je BiH u laparoskopiji i histeroskopiji – pojasnila je dr. Vila- Humačkić.

Među svjetski priznatim stručnjacima iz oblasti ginekološke endoskopije, koji prisustvuju Simpoziju je i predsjednik Američke endoskopske asocijacije, dr. Rešad Pašić.

- U BiH imamo izvanredne ljekare i naša medicina je na jednom vrlo dobrom nivou, a najbolji primjer smo mi, produkt ove medicine koji živimo i radimo u svijetu. Imamo dobra bazična znanja, ali je bitno da napravimo nadogradnju – p