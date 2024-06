SDP BiH: SDA ne bi smetao ničiji blagoslov, samo da je HDZ pristao da nastave svoju na interesu zasnovanu ljubav

Stranka demokratske akcije danas je putem saopštenja prozvala premijera FBiH i predsjednika SDP-a Nermina Nikšića zbog prisustvovanja blagosiljanju nove zgrade HP Mostar od strane katoličkog sveštenika.

Večeras je stigao odgovor iz SDP-a i prenosimo ga u cjelosti:

- Socijaldemokratska partija BiH smatra da je nevjerovatno koliko SDA podcjenjuje naše građane pozivajući ih da vjeruju onome što oni kažu, a ne činjenicama. Njihovo saopštenje, kojim problematiziraju otvaranje glavnog Poštansko-logističkog centra Hrvatskih Pošta, predstavlja vrhunac licemjerstva i dvoličnosti SDA. Pa upravo je SDA ta koja je pristala na nazive Hrvatske pošte, Elektroprivrede HZ-HB i druge nazive javnih preduzeća sa etničkim prefiksom i nikakvo saopštenje i naknadna pamet to ne može promijeniti.

Dok premijer Federacije učestvuje u otvaranju važnog infrastrukturnog projekta u Mostaru, SDA-u smeta blagoslov katoličkog svećenika. Istovremeno, zaboravljaju da je SDA i njen predsjednik blagosiljao i izglasao otvaranje neustavnog ureda tzv. hrvatskog člana Predsjedništva BiH u Mostaru, koji je na isti način otvoren i posvećen.

SDA je blagoslovila izbacivanje svih nehrvata iz uprave Aluminija, te je u HNK-u prepustila HDZ-u mjesto ministra unutrašnjih poslova i mjesto policijskog komesara što nikada ranije nije bio slučaj. Trebamo li SDA podsjetiti i na Mostarski sporazum kada su potpisali kapitulaciju građanske države i potpisali “legitimno predstavljanje” kao zajedničku agendu SDA i HDZ-a?

Naravno ne bi njima smetao nikakav i ničiji blagoslov samo da je HDZ pristao da nastave svoju na interesu zasnovanu ljubav. Iluzorno je pitati SDA, kojoj smetaju vjerski sadržaji u javnim događajima, znači li to da smatraju da se vjerskim sadržajima devalvira značaj borbe protiv agresije? Da li po SDA-u to znači da se odbrambeni rat za građansku državu svodi na međuetnički ili međuvjerski sukob uključivanjem vjerskih sadržaja u obilježavanje važnih godišnjica iz vremena agresije? SDP na svim manifestacijama ne predviđa religijske sadžaje, ali se zalaže za poštovanje prava na slobodu ispovijedanja i muslimanske i katolicke i pravoslavne i jevrejske i svake druge vjere.

Sloboda vjeroispovjesti je pravo da budes vjernik bilo koje vjere, agnostik ili ateista. To predstavlja istinsku jednakost i prava i slobode svih. Mi u SDP-u jasno se zalažemo za promociju bogatsva raznolikosti naše bosanskohercegovačke kulture. Naravno da je SDP organizator, nikada ne bismo uključili vjerske sadržaje u manifestacije javnih institucija. Ali to što to ne smatramo prikladnim, nismo pristrasni ili jednostrani i nemamo problem sa blagoslovom kao dijelom vjerske tradicije svih vjerskih tradicija Bosne i Hercegovine - navode iz SDP-a.