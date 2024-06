Na adrenalinskom takmičenju "Skok u Kazan" više od 30 najboljih skakača iz regije

Dvadeset drugo Međunarodno takmičenje u ekstremnim skokovima u vodu "Skok u Kazan" bit će održano 27. jula na glavnoj gradskoj plaži u Konjicu, a na njemu će učestvovati više od 30 najboljih skakača iz cijelog regiona.



Brojni posjetitelji

- Kompletna manifestacija bit će održana od 26. do 28. jula, a glavno takmičenje će biti upriličeno 27. jula od 16 sati. Na njemu će učestvovati više od 30 najboljih skakača iz cijelog regiona i to takmičenje je kao predtakmičenje skokovima sa Starog mosta, obzirom na to da će doći veliki broj skakača iz Srbije, Crne Gore, Sloveniije koji će se takmičiti u Konjicu, a nakon toga produžiti na tradicionalne skokove u Mostar - kazao je Feni izvršni producent i organizator manifestacije Elmir Miro Hadžialić.

Dodao je kako je Skok u Kazan postao jedan svojevrsni, prepoznatljivi brend koji privlači jako veliki broj posjetitelja, kako domaćih tako i stranih.

- Na dosadašnjim takmičenjima bilo je od tri do šest hiljada gostiju, odnosno publike i ove godine ih također očekujemo u velikom broju. Ono što je specifično za ove skokove jeste da se održavaju u centru starog grada Konjica, na glavnoj gradskoj plaži i skače se sa stijene visine 16 metara. Visina nije toliko atraktivna koliko je atraktivan sam upad u vodu, obzirom na to da takmičari skaču u mjesto koje se od davnina zove 'Kazan'.

To su tri stijene u rijeci Neretvi koje izlaze i nastavljaju se na kamene stijene pod vodom i tu je dubina otprilike pola metra. Između njih se nalazi rupa, tzv. 'Kazan', koja je dva sa dva metra. Ono što je najbitnije i najvažnije jeste da skakači upadnu u tu rupu, jer ukoliko je promaše može da dođe do fatalnih posljedica - pojasnio je Hadžialić.

Zbog toga su, kako je dodao, ovi skokovi jako atraktivni i izazivaju adrenalin i kod publike i kod samih takmičara.

- Do sada, u ove 22 godine nismo imali nikakvih nezgodnih situacija i nesreća zato što na ovom takmičenju učestvuju profesionalni skakači i skakači s ogromnim iskustvom i oni za sve gledaoce predstavljaju jednu vrlo atraktivnu i prelijepu sportsko-revijalnu manifestaciju - kazao je Hadžialić.

Stručni žiri

Skokove će ocjenjivati stručni žiri sastavljen od profesionalnih trenera, dugogodišnjih aktivnih sportaša i bivših skakača, a za tri najbolja takmičara obezbijeđene su i novčane nagrade.

Hadžialić je zahvalio Gradu Konjicu koji je prepoznao ovu manifestaciju te je, kako je dodao, u zadnje tri godine i podržao.

- Ova međunarodna manifestacija na najbolji način predstavlja Grad Konjic, Hercegovačko-neretvanski kanton, kao i BiH, poznata je širom regiona i privlači veliki broj turista. Njen cilj je u prvom redu promocija sportsko-revijalnog turizma, zaštita rijeke Neretve i jačanje ekološke svijesti oko njenog očuvanja - poručio je Hadžialić.