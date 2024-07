BiH nema odgovor na incidentno zagađenje: Bh. more prepušteno samo sebi

BiH nije spremna za odgovor na incidentno zagađenje Jadranskog mora. Uprkos činjenici da je BiH pomorska zemlja koja ima 24,5 kilometra obale ne postoji propis koji bi definisao precizno upravljanje morem i njegovu zaštitu.

Sve nelogično

U cijeloj priči problem predstavlja i činjenica da su nadležnosti u vezi sa zaštitom voda i interventnim postupanjem podijeljene i međusobno isprepletene. I, prema staroj narodnoj – „Gdje je puno baba, kilava su djeca“ ispada da je bh.more prepušteno samo sebi.

Tako su i federalni revizori koji su koncem prošle godine proveli praćenje realizacije preporuka iz izvještaja revizije učinka „Upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja Jadranskog mora“ ispitali aktivnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona i Općine Neum.

Od devet datih preporuka, konstatirali su, provedene su samo dvije. Međutim, naglasili su da je za realizaciju preporuka bilo neophodno ostvariti proaktivnu saradnju sa insitucijama BiH kako bi se uspostavio efikasan sistem interventnog djelovanja na moru.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu su, naprimjer, usvojili Kantonalni operativni plan mjera u slučaju incidentnog zagađenja voda i obalnog vodnog zemljišta na području HNK. Taj pravilnik je donesen s ciljem provođenja zaštite vodotoka i voda mora u slučajevima izvanrednih i incidentnih zagađenja, a odnosi se samo na I i II stepen ugroženosti. Za III stepen se primjenjuje Federativni operativni plan koji ne sadrži sve bitne elemente niti uključuje sve relevantne institucije. Porazno je i to da do sada nije donesen ni plan odbrane od iznenadnih zagađenja s broda, kako to nalaže Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi u F BiH.

Usvojili zaključak

Iako smo iz brojnih institucija ostali uskraćeni za odgovore, iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma su nam pojasnili da je Vlada F BiH usvojila zaključak i uputila akt prema Vijeću ministara BiH kojim se zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da poduzme odgovorajuće aktivnosti na razmatranju i usvajanju potrebne regulative i planova kojim će propisati jasne obaveze i odgovornosti pojedinačnih institucija u dijelu upravljanja i zaštite obalnih morskih voda i teritorijalnog mora.

Urađen prijedlog plana

Prema dostupnim informacijama, Ministarstvo je uradilo prijedlog plana za nepredviđene slučajeve onečišćenja mora BiH, ali je nepoznanica u kojoj je fazi procedura potrebna za usvajanje tog dokumenta na Vijeću ministara BiH.