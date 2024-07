U utorak kratak predah od vrućina, od srijede ponovo sunčano

Nakon stabilnog, sunčanog i iznadprosječno toplog vikenda, u noći sa ponedjeljka na utorak Bosnu i Hercegovinu zahvatiće naoblačenje i kiša, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.



Uz padavine doći će do osvježenja u vidu osjetnijeg pada dnevne temperature zraka. Od srijede, izgledna je postepena stabilizacija vremenskih prilika, praćena vedrim nebom i porastom temperature. Slabe padavine, nisu isključene u popodnevnim satima u centralnim područjima zemlje do kraja radne sedmice.

U dane vikenda preovladavaće pretežno sunčano i stabilno vrijeme.

Minimalne temperature zraka u utorak varirat će između 14 i 18 stepeni u Bosni, na jugu Hercegovine do 22. Najviše dnevne temperature uglavnom između 18 i 23, lokalno do 25 stepeni. Od srijede jutarnje temperature od 11 do 15 na jugu do 17 stepeni. Maksimalne temperature od 24 do 29 u Bosni, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa.

U drugoj sedmici jula očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Prema trenutnim prognoznim modelima jedino je u ponedjeljak (8. jula) moguće je da padne malo kiše na širem području Bosne i Hercegovine. Uz pojačan indeks UV zračenja, temperature zraka neće biti previše visoke, istakli su iz FHMZ-a BiH u vremenskoj prognozi za period od 1. do 16. jula.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 20, u Hercegovini i Posavini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni Celzijusa.