Palavrić i Galić sa Satlerom o najvećim izazovima Ustavnog suda BiH

Predsjednica i potpredsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Seada Palavrić i Valerija Galić, sastale su se sa šefom Delegacije Evropske unije/specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH Johanom Satlerom.

U otvorenom i prijateljskom razgovoru naglašena je potreba za kontinuiranim angažovanjem kako Ustavnog suda tako i domaćih i međunarodnih aktera na pronalaženju najboljih rješenja za izazove s kojima se ova institucija suočava već duže vrijeme.

Najznačajniji izazovi, kako je istaknuto na sastanku, jesu: propust nadležnih vlasti da izaberu sudije koje nedostaju u Ustavnom sudu, što direktno uzrokuje problem u rješavanju predmeta iz apelacione nadležnosti, problem finansiranja i pitanje neizvršavanja pojedinih odluka Ustavnog suda.

Razgovarano je i o razumijevanju jednog od uvjeta za otvaranje pregovora za pristupanje Evropskoj uniji koji se odnosi na učešće međunarodnih sudija u radu Ustavnog suda.

Pri tome je predsjednica Palavrić istaknula da, prema njenom mišljenju, taj uvjet ne podrazumijeva isključivanje međunarodnih sudija iz Ustavnog suda s obzirom na to da su oni neophodni za odlučivanje o osnovnoj i ključnoj djelatnosti Ustavnog suda, a to je apstraktna ocjena ustavnosti, već da to može podrazumijevati eventualno drugačiji način njihovog izbora - saopćeno je iz Ustavnog suda BiH.