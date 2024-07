Enisa Klepo podnijela prijavu protiv supruge Amira Džafića, koji ju je pretukao: Čula je plač i zapomaganje, ali nije pomogla

Premlaćivanje radnice hotela Jablanica i ispovijest mlade Enise Klepo BiH će dugo pamtiti. Vlasnik hotela Amir Džafić došao je na poziv supruge Ines i brutalno premlatio radnicu. Od svega je prošlo godinu dana, a Amir Džafić je nepravomoćno za nanošenje teških tjelesnih povreda osuđen na 10 mjeseci zatvora. Međutim, priča ide dalje.

Iz Tužilaštva HNK-a, Odjeljenja Konjic, saznaje se da je oštećena Enisa Klepo tom Tužilaštvu, putem Zajedničkog advokatskog ureda Dalipagić – Crnjac, podnijela krivičnu prijavu protiv Ines Džafić, a zbog krivičnog djela nepružanje pomoći iz članka 175. KZ FBIH, piše Hercegovina.info.

Priznao krivicu

Tokom glavnog pretresa, koji je održan 27. novembra 2023., optuženi je priznao izvršenje krivičnog djela, a između ostalog provedeni su dokazi i to dio DVD snimka kamera video nadzora hotela Jablanica za dan 1. avgusta 2023., na kojem video nadzoru je vidljivo i to jasno i nedvosmisleno da putem telefona Ines Džafić, supruga optuženog, poziva istog da dođe u hotel, da on dolazi odmah, rukama zgrabi u predjelu prsa i majice oštećenu Enisu Klepo, da je gura prema vratima u prostoriju gdje se nalazi bazen, udarajući istu u predjelu lica, glave i očiju.

Prijavljena – Ines Džafić prilazi vratima, gdje se čuje plač i zapomaganje oštećene Enise Klepo, nadalje prijavljena otvara vrata, vidi da njen suprug udara divljački Enisu Klepo, zatvara vrata i odlazi bez ijedne jedine radnje kojom bi pomogla unesrećenoj Enisi Klepo.

Članom 175. KZ FBIH propisano je da ko ne pruži pomoć osobi koja se nalazi u direktnoj životnoj opasnosti iako je to mogao učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 6 mjeseci.

Podsjetimo, Općinski sud u Konjicu je 28. decembra 2023., a pod brojem: 56 0 K 079737 23 K, donio nepravomoćnu presudu kojom je optuženog Džafić Amira proglasio krivim za krivično djelo teška tjelesna povreda, te ga osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci.

Radila kao recepcionerka

Presuda se odnosi na 1. avgust 2023., kada oko 21:30 sati na recepciju hotela ”Jablanica”, a na poziv supruge i ujedno direktorice hotela, koja se prepirala s radnicom istu brutalno pretukao.

Klepo je radila kao recepcionarka radila oštećena Klepo Enisa, a direktorici je najavila otkaz, piše Hercegovina.info.