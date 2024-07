U četvrtak i petak obustava saobraćaja u pojedinim ulicama zbog koncerta Nermina Puškara

U četvrtak i petak 4. i 5. jula bit će privremeno obustavljen saobraćaj zbog održavanja koncerta u ulici Zelenih beretki u Sarajevu na kojem nastupa Nermin Puškar sa bendom (predgrupa će biti bend Tetak 13.).

Izmjena režima saobraćaja sastoji se od: obustave saobraćaja i parkiranja od 4. jula od 10.00 sati do 5. jula do 04.00 sati na saobraćajnici Zelenih beretki od raskrsnice sa ulicom Obala Kulina Bana do spoja sa ulicom Ćumurija.

Koncert se dešava u organizaciji Bosanskog kulturnog centra Kantona Sarajevo u okviru festivala Baščaršijske noći, a pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo, Općine Stari Grad Sarajevo, Grada Sarajeva i u partnerstvu sa Turističkom zajednicom KS.

Regulaciju toka saobraćaja, na dijelu potpune obustave saobraćaja i raskrsnicama na kojima se saobraćaj usmjerava u alternativne prvace, vršit će pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo. Nakon utvrđenog vremenskog termina, odnosno stvaranja sigurnosnih uslova za odvijanje saobraćaja motornih vozila, pripadnici MUP-a će uspostaviti redovni režim saobraćanja, saopćeno je iz Bosanskog kulturnog centra KS.