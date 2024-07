Nagla promjena vremena u našoj zemlji: Koga temperaturne oscilacije najviše pogađaju

Nagle promjene vremena koje su zahvatile BiH loše utječu na zdravlje svih građana, bez obzira na dob i spol.

Ovo je za "Avaz“ kazao kardiolog dr. med. Sci. Elmir Jahić, dodajući kako temperaturne oscilacije najčešće i najintenzivnije utječu na hronične bolesnike, mada mogu utjecati i na one koji to nisu.

Velike štete

- Obično najveće posljedice imaju pacijenti koji boluju od kardiovaskularnih oboljenja. Kod njih dolazi do porasta krvnog pritiska, izražena je hipertenzija. Tegobe osjećaju i pacijenti koji boluju od srčane slabosti, a posebno oni koji boluju od ishemijske bolesti ateroskleroze. Često zbog ovih promjena vremena može doći do infarkta srca i moždanog udara. To su najteže komplikacije koje se mogu desiti - kazao je dr. Jahić.