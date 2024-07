Zastrašujući prizor u centru Sarajeva, mještani u strahu: Umjesto transverzale, smeće, zaraza i smrad

- Tu se uselila jedna romska porodica, njih tu ima ukupno osmero. Spavaju u automobilu, borave u toj srušenoj kući. Drogiraju se, mislim da je heroin u pitanju, jer sam vidjela šprice. Po cijelu noć odvrću muziku, galame, lupaju, jutros je buka trajala do 7 ujutro. Jedan od njih je jutros razbio šoferšajbu na automobilu, pogledajte razbijeno staklo. Zovnemo policiju, oni ih samo zapišu, smire se malo i onda nastave po istom. I tako iz dana u dan – govori nam potresena sugrađanka.

Kada dođete do šupe očekuje vas sablazan prizor. Prostor je ispunjen raznovrsnim smećem, razbijen staklom i špricama, nesnosno zaudara i potencijalni je izvor zaraznih bolesti. Pored je parkiran i automobil koji je dupke popunjen raznovrsnim stvarima.

U ulicama Halida Kajtaza i Tešanjskoj radovi na Prvoj transverzali su odavno zamrli. Nema ni radnika ni mašine. No, na ruti je i dalje nelegalna poluruševna šupa koja do dana današnjeg nije uklonjena.

Njena komšinica navodi da sedmicama već pozivaju nadležne, ali da niko ništa ne čini.

Pozivaju nadležne

- Obratili smo se Općini Centar, ali oni se peru od bilo kakve odgovornosti. Kažu da su nemoćni i da je ova kuća u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo. Iz Direkcije kažu da oni tu ne mogu ništa i da nemaju ovlasti da uklanjaju smeće, da je to na Kantonu. Pa ko je ovdje lud više? Molim vas medije da učinite nešto po ovom pitanju, mi navečer ne smijemo mirno zaspati od buke, a bojimo se zaraze, pa pogledajte na šta to liči, smrad se bukvalno do naših kuća osjeti – ističe naša sagovornica.

Ipak, sve ovo izgleda da previše ne uzbuđuje nadležne u Sarajevu. Umjesto transverzale, građani su u centru grada dobili ruševine, gomilu smeća, zarazu i teror od nelegalnih naseljenika u nelegalnom objektu. A put neka čeka.

Ko je lud?

Iz Općine Centar prethodno su kazali za "Avaz“ kako je problem spornog objekta pravno riješen, no teško da će te taj utisak steći kad dođete na teren.

- Za objekt u ulici Tešanjska broj 15 je završen postupak eksproprijacije, naknada vlasnicima nekretnine je određena u sudskom postupku – kazali su prethodno iz Općine Centar.