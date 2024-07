Amidžić: Budžet nema skoro nikakvu razvojnu komponentu, gotovo milijarda ide na plaće

Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora BiH, je rekao kako je na današnjoj sjednici, ako izuzmemo Upravu za indirektno oporezivanje BiH i akcize i Elektroprenos, gotovo 75 miliona KM, kada govorimo o sredstvima Regulatorne agencije za komunikacije kroz četiri vezane odluke stavljeno u funkciju.

Rekao je kako nije bilo nikakvog ekonomskog uslovljavanja, već se radilo o čistom ekonomskom rezonu da se sredstva stave u funkciju.

Naveo je da budžet nema skoro nikakvu razvojnu komponentu, te da gotovo milijardu maraka odlazi na plaće, svega 100 miliona na neka kapitalna izlaganja i 200 miliona na različite vrste materijalnih troškova.

-Kada su u pitanju putarine, preko 250 miliona maraka se nalazi na računima i to ste vi uplatili da se grade putevi i autoputevi. Postavljam pitanje zašto ne uradimo to kao što se radilo u nekom prethodno periodu. Niti su ljudi koji su prije nas bili veći Hrvati, Bošnjaci od sadašnjih niti sam ja veći Srbin od onih koji su bili prije. To nije stvar politike, već normalnog života, i onda kada kažete da je BiH ekonomski neodrživa, apsurdna zemlja, mene neko napada. Vi meni objasnite zašto stoji 250 miliona KM u ovom trenutku na računu. Kada vidite da se ne gradi put, autoput, treba postaviti pitanje odgovornosti nekog pojedinca. S druge strane, pojavljuju se oni koji kažu da se boje krivične odgovornosti. Ja sam član UO Uprave za indirektno oporezivanje BiH i isto glasam kao svi i snosim odgovornost zajedno sa svima. Insistirat ću na nekoj drugoj vrsti odgovornosti za one koji ne žele da se riješi to pitanje.na tome ću Insistirati - rekao je Amidžić.