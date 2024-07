Forto: Dobro je što je usvojen budžet zbog Plana rasta

Edin Forto, ministar prometa i komunikacija BiH je izjavio da je dobro to što je usvojen budžet kao i da je dobro to što je otklonjena jedna prepreka za normalno funkcioniranje državnog nivoa vlasti.

-Dobro je zbog onoga što dolazi a to je Plan rasta, kao i finansijska potpora za to. Nekako se pri dogovoru budžeta, taj budžet posmatra kao nešto što ide nauštrb entiteta. Ako ćemo ozbiljno iskoračiti u našem evropskom napretku narednih godina moramo promijeniti način razmišljanja. Ne postoji država u Evropi, koja je postala članica Evropske unije bez jake centralne administracije. Nemoguće je 100.000 stranica gusto kucanog teksta zakona i odluka koje moramo usvojiti, to ne mogu uraditi ove institucije s kapacitetom koji imamo niti će to uraditi potplaćeni ljudi u našim državnim institucijama, jer su plaće koje imamo najniže na državnom nivou i potrebno je da se u narednom budžetu razmišlja o povećanju osnovice - rekao je, između ostalog, Forto.

U vezi duga BHRT prema EBU Forto je naveo da bi bilo neozbiljno s ove strane dozvoliti da se 17 miliona likvidira deset puta vrijednija imovina. Taj dug se, rekao je, gomila od 2020.godine te će rekao je tražiti da se to tretira u narednom budžetu.