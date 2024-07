U petak i za vikend sunčano, a evo kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice

U petak i u dane vikenda u Bosni i Hercegovini izgledno je pretežno sunčano vrijeme, objavio je u četvrtak Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH, prenosi Anadolu.

U centralnim dijelovima zemlje zadržat će se jutarnja svježina, a preko dana toplije s temperaturama zraka iznad trideset stepeni.

Početkom naredne sedmice vedro i još toplije. U srijedu (10. jula) u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi, a od četvrtka i dalje sunčano s temperaturama iznad prosjeka uz rijetke pljuskove u centralnim i sjevernim područjima zemlje.

Minimalne temperature zraka u utorak varirat će između 11 i 16 stepeni Celzijusovih u Bosni, na jugu Hercegovine do 20. Najviše dnevne temperature uglavnom između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Početkom sljedeće sedmice maksimalne temperature do 36.

U periodu od 13. do 18 jula preovladaveće pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Povremeno može biti mjestimične kiše u obliku kraćeg pljuska.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 15 i 20 stepeni, u Hercegovini do 22. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni, na jugu zemlje do 33.