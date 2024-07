Festival "Vinske ceste Hercegovine" u Mostaru okupio vinare, turističke radnike, ali i državne ministre

U Mostaru se danas, u Ljetnikovcu „Radobolja“, u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH, održava promocija bogate vinske kulture i turističke ponude Hercegovine.

Riječ je o Festivalu Vinske ceste Hercegovine na kojem se predstavlja dvadesetak izlagača, uključujući hotele, turoperatere, restorane i vinarije, a cjelodevni program uključuje tečajeve, panele i radionice, s naglaskom na potencijal vinskog turizma i povezivanje vinske industrije s drugim granama umjetnosti i turizma te zabavni program u večernjem dijelu.

Impozantni događaj

Vjekoslav Vuković, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, koja je nositelj projekta Vinske ceste Hercegovine u izjavi za novinare kazao je da je riječ o impozantnom događaju, koji se po prvi put održava na ovom području.

- Zahvaljujući Vanjskotrgovinskoj komori i vijeću Vinske ceste , kao i svim kvalitetnim ljudima i vinarima, naravno turoperatorima, hotelijerima, koji su večeras ovdje sa nama osim što to na neki način zovemo Festival, zapravo, slavimo sve one uspjehe koje smo zadnjih nekoliko godina radili da bismo došli u jednu ovakvu fazu, odnosno, da bismo postali Vinska cesta Hercegovine - kazao je Vuković.

Vinska cesta Hercegovine, naveo je, obuhvata šest gradova Hercegovine i broji 18 članica kako bi, nogometnim jezikom kazano, a kako je naveo, bili dio Lige šampiona kada je u pitanju vino i proizvodnja vina.

- Ovo je, dakle, potpora turizmu. Ne govorimo samo o vinogradarstvu i vinarstvu, nego govorim o cjelokupnoj turističkoj industriji koja je na ovaj način doživjela jednu finu notu obogaćivanja u svemu tome i u svojoj cjelokupnoj ponudi.To je najveći rezultat svega ovoga, a očekivanja ćemo bilježiti svake godine, nadam se, u sve većem broju posjeta -rekao je on.

Predsjednik Vijeća Vinske ceste Hercegovine, Radovan Vukoje naveo je kako je značajno reći je da je Vinska cesta Hercegovine projekat koji je star gotovo dva desetljeća.

Povezivanje Hercegovine

- Znači 22 godine se mi bavimo pričom povezivanja Hercegovine kao jedne regije, kao jedne turističke destinacije, inače, poznate i kroz ranije periode, jer kako drugačije i dočekati turiste, kako drugačije napraviti jedan lijep ugođaj ljudima koji dođu, nego kroz naše proizvode.A, vino je nešto što je ključno u Hercegovini, vino je ovdje 2000 godina sa nama, još od doba Rimljana. Hercegovina i u svom imenu posjeduje riječ vina, znači sve je u znaku vina i, upravo, naša Vinska cesta koja je, evo, sada od nekih 18 članova, ali imamo i restorane koji su se priključi i turističke agencije i privatnike koji e žele da pomognu projektu koji objedinjuje Hercegovinu kao regiju rade na tome da dobijemo što više manifestacija i što više dobrih proizvođača, kao i dobrih stanica na našem vinskom putu - rekao je Vukoje.

Ocijenio je da je vinarima jako puno pomoglo članstvo u Iter Vitisu, odnosno, kulturnoj ruti Vijeća Evrope, ali i što je Mostar proglašen gradom vina.

- To su sve stvari koje prave razliku u tome da se, možda, u regiji ova Vinska cesta smatra i najznačajnijom-naglasio je Vukoje, dodavši kako smatra da će sve veći broj turista biti uključen u ovaj projekt.

Također, kazao je da je žilavka u Hercegovini jedina sorta koja je od krajnjeg istoka sve do zapada najzastupljenija.

- To je naša autohtona sorta, znak raspoznavanja Hercegovaca, sorta koja svojim imenom pokazuje da je žilava da opstane u tom kršu i da daje rezultat koji je veliki u sviejtu vina. Najznačajnija vina koja dolaze iz naših podruma su ovjenčana upravo najvećim medaljama , upravo, sa žilavkom - podvukao je on.

18 miliona litara vina

U BiH se godišnje proizvede 18 miliona litara vina. Andrija Ćorić, predstavnik Vinarije „Podrumi Andrija“ osvrnuo se na izvoz vina.

- U prosjeku vinarije izvoze između 20 i 30 posto svoje proizvodnje vani, ali, saradnja s Vinskom cestom Hercegovine, svakako tome doprinosi. Sve više se, zapravo, okrećemo domaćem tržištu, budući da se diže vinska kultura. Nadam se da će se takav trend nastaviti i da izvozi onaj koji samo bude morao. Što se tiče Vinske ceste, rekao bih d aje krenula jedna nova priča i da mi, predstavnici mlađih vinara smo pogurali sa energijom, a stariji su se uključili sa svojim iskustvom kako bismo napravili sinergiju. Ta sinergija je rezultirala lijepom pričom. Jer, Vinska cesta Hercegovine bilježi velik rast, a ovaj Festival je kruna svega što radimo- naveo je Ćorić.

Inače, Festival je organiziran s ciljem privlačenja raznolike publike, od lokalnih ljubitelja vina do međunarodnih turista, pa do turističkih agencija i pružatelja smještajnih kapaciteta. Festival nije, poručili su organizatori, prilika za samo promociju vina, već i aza prikazivanje bogate kulturne baštine Hercegovine. U okviru Festivala priređeni su brojni sadržaji, od vinskih do slikarskih radionica, kao i muzički događaj, koncert Mirze Selimovića.