Amira Bikića pretukli policajci, javio se "Avazu": Jedan mi je sjedio na vratu, dok su me dvojica vezala, slomili su mi rebro!

- Mi imamo Udruženje poljoprivrednika koje se spori u vezi državne zemlje sa firmom iz Dervente. Sud je donio presudu da smo mi kao Udruženje u posjedu i da ne smije niko drugi ulaziti. Jučer ujutro je firma "Poljoprivrednik", koja je imala u zakupu svu općinsku zemlju na 10 godina, a kojoj je istekao zakup prije dvije godine, pokušala da uđe i protuzakonito to koristi. Mi smo to branili, došla je naša policija. Nas je prvo bilo troje ili četvero iz Udruženja. Jedan policajac je uzeo naše podatke, iako smo stajali pored puta - rekao je Bikić za "Avaz".

Kaže da nisu činili ništa sporno, a onda je došlo još poljoprivrednika.

- Nakon toga je došlo još policije i tražili su od svih poljoprivrednika podatke. Niko nije htio da daje podatke tada, rekao sam policajcu "neće ti niko dati podatke". Onda je on skočio i uhvatio me za vrat, a ovaj koji me davio prišao mi je s leđa i rekao da sam napao službeno lice. Počeo je da me davi, ne znam kako sam ostao živ. Vrat mi je u gipsu. Kada me nije mogao savladati sam, onda su mu još dvojica pritekla u pomoć. On mi je sjedio na glavi dok su me ostali vezali - kazao je Bikić.