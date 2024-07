Izetbegović: Ovo je uvod u napad na BiH, pozivamo PIC da ovo hitno obustavi

U Sarajevu je danas održana sjednica Predsjedništva SDA, a nakon sjednice medijima se obratio predsjednik stranke Bakir Izetbegović.

- Razgovarali smo o političkoj situaciji, konačno se nazire usvajanje budžeta, govorili smo o nezakonitoj namjeri imenovanja UO Federalne televizije i kako to zaustaviti, nekontroliranom zaduženju Federacije, nametanju grba i himne u NSRS, ali glavna tema bio je Svrsrpski sabor i usvojena deklaracija - naveo je Izetbegović.



On je naveo da su se zaključci SDA fokusirali na tu temu, kako je ostale ne bi "razvodnile" jer je ona opasna i važna.



- Ovo je uvod u napad na teritorijalni integritet BiH. Neke stvari o kojima se nije smjelo govoriti sad su u programima. To je nastavak velikosrpske politike i postupno se stvaraju uslovi za pripajanje dijela terotorije BiH Srbiji. Uvodni koraci su diskriminacija i aparthejd nad nesrbima, napadi na povratnike, vraćanja grba Nemanjića i himne "Bože pravde", to su to sve preduslovi za odvajanje RS - rekao je Izetbegović.

Neistinito se prezentira

Dodao je da su zaključci sabora bazirani na neistinama, na pogrešnim i zlonamjernim tumačenjima Dejtona:

- To se neistinito prezentira. Recimo, prava Srbije kojih nigdje nema u Dejtonu, autonomija RS, pogrešno tumačenje procedure imenovanja visokog predstavnika, pogrešno tumačenje Rezolucije o Srebrenici, na pogrešnom tumačenju da su Srbi u institucijama BiH predstavnici Srba. To nije tačno, oni su predstavnici institucija BiH. Dekleracijom sabora se pokušavaju dati prava Srbiji koja nema po Dejtonu. Srbija ima obavezu poštivanja države BiH i da se nikada ne upusti u ponavljanje historijskih grešaka koje su doveli do patnje i razaranja epskih razmjera u BiH - naglasio je Izetbegović.

Rekao je da su pogrešni i zaključci koji polaze od postavke da RS entitet srpskog naroda.

- Deklaracijom se Srbija umiješala u unutrašnje stvari BiH. Najavljuje se nastavak započetih i novih ekonomskih projakata na imovini BiH bez da se pita BiH. Daje se pravo RS da može da aktivira sve nadležnosti koje su predviđene državi. Ovdje valja napometnuti da Dejton predviđa da će se prenijeti sve nadležnosti koje su potrebne za funkcionuranje države na institucije BiH. Kaže da će se tome pristuputi u roku od šest mjeseci. Nisu svjesni da je Dejton nedovršen i da valja raditi na njemu. Prenesene su nadležnosti i nema nazad - istakao je Izetbegović.

Odluke Haškog tribunala

Dalje je naveo da kako se osporavaju odluke Haškog tribunala, da se udara na odluke sudova UN-a.

- Zatim se ide na saradnju sigurnosnih sistema Srbije i RS kao da ne postoji BiH. Onda ide da RS odluči o vojnoj neutralnosti RS, a već su donesne odluke da BiH ide u NATO. Jedan hegemonistički pristup. Na bazi ovih stavova i ove analize, mi smo usvojili niz zaključaka. Pozivamo PIC i države svjedoke Dejtona da hitno zaustave aktivnost RS i Srbije. Tražimo od njih da uvode sankcije zvaničnicima Srbije koje provode takve politike. Nazire se blokada Doma naroda pa zatim i Vijeća ministara. Tražimo od OHR-a da spriječi te blokade koje očito slijede. Tražimo od Tužilaštva BiH da prestane ignorisati udare na BiH koji su konkretni. Posebno upozoravamo na materijal koji se tiče "razdruživanja". SDA će koristiti sve mehanizme, od krivičnih prijava do apelacija - naveo je Izetbegović.

Tvrdi da su reakcije mlake, još se nada da je to predizborna kampanja.

- Zato se SDA odlučila da na ovakav način upozori i međunarodnu zajednicu i državnu vlast i OHR i Tužilaštvo da reagiraju, da prestanu zabijati glavu u pijesak. Blage reakcije su nas i dovele do ovoga - zaključio je Izetbegović.