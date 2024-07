Bišćanka pokazala da se sve može kad se hoće: Inžinjerka Edina Muratović-Isović bavi se uzgojem aronije

Da se sve može kad se hoće, dokazala je Edina Muratović-Isović, magistrica građevine iz Bihaća.

Ona je primjer kako je moguće uspješno balansirati između profesionalnih obaveza i ljubavi prema prirodi, pronalazeći unutrašnje zadovoljstvo i mir u radu na svojoj plantaži aronije.

Rodni Bužim

Kako je navela za "Avaz“, osim rada u jednoj firmi sa sjedištem u Bihaću i angažmana kao vanjskog saradnika za brojne projektne biroe, Edina svoje slobodno vrijeme provodi na plantaži aronije u rodnom Bužimu.

- Ljubav prema prirodi je urođena jer sam rođena u najljepšem dijelu naše lijepe BiH. Odmalena sam živjela u skladu s prirodom i prirodnim okruženjem. Do sada su ljudi u poljoprivredi radili jer im je to bio osnovni izvor prihoda, ja sam to naslijedila od svojih roditelja. Hvala Bogu, ja imam drugi izvor prihoda i ovo radim iz hobija - kazala je Edina za "Avaz“.