Sinan-begova džamija daje posebnu čar i ljepotu za cijelu čaršiju

- Primjećujem, još od mjeseca ramazana kada smo i organizirali klanjanje prve teravije baš u Sinan-begovoj džamiji, veliko ushićenje kod džematlija, veliku radost. Za nas, ovo je jedan od onih historijskih trenutaka, koji će ostati urezani u naša sjećanja i o kojima ćemo rado govoriti dok smo živi. Svako je mišljenja, dakle i naše džematlije, i naši sugrađani pravoslavne vjeroispovijesti, da ovaj objekat daje posebnu čar i ljepotu za cijelu čaršiju - kazao je on.

Shodno navedenom, upravo je moto svečanosti otvorenja džamije: Allah je lijep i voli ljepotu!

- Ne umanjujem uopšte ovim riječima značaj, ljepotu i bitnost i drugih znamenitosti Čajniča, i okoline Čajniča, kojih hvala Bogu imamo podosta, iako je Čajniče onako mala čaršija. Ali Sinan-begova džamija je zaista dragulj koji odiše posebnom ljepotom, i vjerujte posebnim ruhom - naglasio je Šišić.

Događaji iz prošlosti

Osvrćući se na događaje iz prošlosti, on je poručio da ipak „ne smijemo biti taoci prošlosti i ne smijemo biti taoci onih politika iz 90-ih prošlog vijeka, a kojih imamo i danas na sceni“.

- Moramo se od toga distancirati, jer, upravo je to ono što nas udaljava jedne od drugih, narod može i hoće zajedno, to odgovorno tvrdim! Pa evo i sada sarađujemo zajedno, jedni s drugima i konkretno kad je u pitanju ova manifestacija i bilo šta drugo; Naime, 12. jula osim otvorenja Sinan-begove džamije u Čajniču je i Petrovdan. Je li to nemoguće da i muslimani i pravoslavci u istom gradu, u istom danu, u isto vrijeme obilježavaju svoje praznike, svečanosti i slično? - izjavio je on.

Osim mota koji je spomenut, Šišić je dodao da je cilj da na ovaj dan „pokažemo da smo tu jedni za druge, da živimo zajedno, i da želimo da dijelimo zajedno sve, i ono što je zajedničko, a to je svakako briga o komšiji, i ono što nas razlikuje, a različitosti nisu nikakav nedostatak nego bogatstvo“.

- Također, naš Poslanik, a.s., je toliko isticao dobre komšijske odnose da su ashabi rekli, kako su pomislili da će komšija biti uvršten u nasljedstvo. S druge strane, biblijska zapovijed "Ljubi bližnjega svoga", na koga se odnosi?! Na roditelje, djecu?! Je li samo to? Ne, nije! Odnosi se na tvoj komšiluk. Stoga, nastojmo shvatiti ove poruke kako treba i u skladu s tim postupati i živjeti - akcentirao je glavni imam.

Radost ovog dana

On je i pozvao vjernike da s njima podijele radost ovog dana.

- Zahvaljujemo Gospodaru na ovom mubareku! Molimo Ga da učvrsti naše korake i osnaži nas, da ponosno i stameno nosimo bajrak islama na ovim prostorima. Hvala Allahu Koji je meni omogućio da budem na službi u Čajniču, ovih dana kada otvaramo svečano džamiju Sinan-bega Boljanića. Koristim priliku da se zahvalim svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ova ljepotica ponovno sagradi, posebno Vakufskoj direkciji Turske koja je i finansirala ovaj projekat. Na kraju, koristim priliku da pozovem naše vjernike da 12. jula budu u Čajniču i da evo, i to je jako bitno, pokažemo smirenost i dostojanstvo, da pratimo upute policije, redara, da ne nosimo sa sobom ništa sto nam nije potrebno, osim naravno, onih ličnih stvari bez kojih ne možemo na put i serdžade. Molimo Allaha da nam olakša i ujedini nas i dobru. Amin - poručio je u razgovoru za Agenciju MINA Avdo-ef. Šišić.

Sinan-begova džamija je prvi put sagrađena 1570. godine na inicijativu Sinan-paše Boljanića, zeta velikog vezira Osmanskog carstva Mehmed-paše Sokolovića, a zbog svojih historijskih i umjetničkih vrijedosti uvrštena je na listu svjetske baštine kao spomenik prve kategorije.

Kroz historiju je doživljavala sudbinu ostalih džamija u BiH, a posljednji put potpuno je srušena 8. juna 1992. godine.

Njena obnova počela je nedugo nakon polaganja kamena temeljca 2016. godine, a sredstva je osigurala Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini putem Generalne direkcije vakufa Republike Turske.