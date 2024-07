Svaki zemljotres u BiH podsjeti na opasnost: HE "Ulog" prijeti dolini Neretve

Svaki jači zemljotres u BiH alarmira na oprez, posebno u rizičnim područjima, ali i onima koje je čovjek, svojim intervencijama u prirodi, učinio takvima.

Sudeći prema upozorenjima seizmologa i ekoloških aktivista, jedna od najkritičnijih tačaka u državi mogla bi biti hidroelektrana „Ulog“ kod Kalinovika, objekt snage 35 MW, čija je izgradnja u gornjem toku Neretve u završnoj fazi.

Niko ništa

Ekološka udruženja već duže vrijeme upozoravaju da je HE „Ulog“ ekološka bomba koja prijeti dolini Neretve. Iz Fondacije „Atelje za društvene promjene“ od maja intenzivno upozoravaju da bi njeno puštanje u rad moglo imati pogubne posljedice.

- Jači zemljotres i eto nas u Opuzenu. Ranije smo ukazivali na pogubnost realizacije ovakvog projekta na lokalitetu koji karakterizira izuzetno nestabilna geologija tla. Područje Uloga se na seizmičkoj karti nalazi u okviru izoseiste 8 stepeni MCS, što ukazuje da je podložno razornim zemljotresima - naveli su iz Fondacije.

Vlada FBiH je još 30. oktobra prošle godine prihvatila informaciju Ministarstava okoliša i turizma, odnosno poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te uputila inicijativu Vijeću ministara BiH za zaštitu interesa FBiH od posljedica izgradnje HE „Ulog“ u RS, kao i sedam mini hidroelektrana sistema „Gornja Neretva“.

U informaciji se zaključuje da nadležni organi FBiH nisu bili uključeni u postupak, iako se to službenim putem tražilo. Odgovora na ovu inicijativu Vlade FBiH još nema.

Sve do Metkovića

Akademik Muriz Spahić, ekspert u oblasti geografskih nauka, već godinama ukazuje na problem gradnje HE „Ulog“ u trusnom području, na kojem se sučeljavaju tektonski razlomi.

- Uporedio sam to s hidroelektranom koja je, pod utjecajem obilnih padavina koje su posljedica klimatskih promjena, potopila grad Derna u Libiji, kada je poginulo više od 12.000 ljudi. Niko ne zna šta bi se desilo da u gornjem slivu rijeke Neretve za dan ili dva padne polugodišnja količina padavina. To bi imalo ogroman utjecaj na vode koje se slijevaju prema HE „Ulog“, koja je visoka 56 metara. Ako se spremno ne dočekaju te vode, onda bi to moglo imati katastrofalne posljedice nizvodno, sve do Metkovića - kaže profesor Spahić.

Prava hidro bomba

U najgorem scenariju, HE „Ulog“ predstavljala bi svojevrsnu hidro bombu, koja bi eventualno mogla biti iskorištena i u ratne svrhe, a takav primjer već je zabilježen na Dnjepru, kada je uništenje Kahovke izazvalo potop.

- Već se dešavalo da je ona jedanput pregradila korito, to je odneseno vodom, pa je poplavljen Konjic. Međutim, u slučaju tektonskih lomova i pucanja brane, radilo bi se o ogromnoj količini vode koja bi krenula nizvodno, što bi izazvalo nesagledive posljedice po akumulacije Jablanica, Grabovica, Salakovac, do Mostara i sve do Metkovića i ušća Neretve - ističe Spahić.