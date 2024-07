Sladić objavio prognozu za naredni period: Sa svježinom smo završili, stiže drugi toplotni val

Poznati bh. meteorolog Nedim Sladić objavio je vremensku prognozu za naredni period.

- U sedmici ispred nas (pogotovo od srijede, 10.07) očekujemo izuzetno visoke temperature zraka, kao i pojavu toplih noći. Nedostatak svježine bit će prisutan i danju i noću pa će se ponovo teže spavati. S obzirom na to da najmanje pet dana zaredom srednja dnevna temperatura zraka odstupa za više od 5 °C, ispunjeni su uslovi za drugi toplotni val ovog ljeta.

Vrijednosti dnevnih temperatura zraka su uglavnom u rasponu od 35 do 41 °C, dakle slično kao i u proteklih 5 do 10 godina. Period će pratiti i sparina. S obzirom na to da Srebrenica pada u ovaj period, nije zgoreg razmotriti više stanica za vodu te obezbjediti Majkama i posjetiocima skloništa od direktnog jakog sunca u najtoplijem dijelu dana s obzirom na to da će nadležna tijela i hidrometeorološki zavodi sigurno izdati niz smjernica vezanih za ovaj toplotni val u narednim danima. Manji pad temperature zraka je moguć oko polovine jula. Jače zahlađenje sada nije izgledno u doglednom periodu. Ko planira godišnji odmor, odlazak na more je i više nego povoljan, naročito ako gledate izbjeći kišu, a temperature mora će uskoro biti u rangu onih koja su tipična za jugoistočnu Aziju (većinom od 26 do 28 °C).”