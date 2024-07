Sinan-begova džamija ponovo krasi Čajniče, budi posebne emocije posljednjeg mujezina

Sinan–begova džamija, kulturno-historijski i vjerski spomenik Čajniča, stoljetna građevina koja je dijeleći sudbinu brojnih drugih bosanskohercegovačkih džamija porušena u agresiji na ovu zemlju, ponovo krasi krajnji istok Bosne i Hercegovine, a ponovni susret s vjernicima iz svih krajeva zemlje i regiona zakazan je za petak, 12. juli ove godine.



Kamen temeljac za ponovnu izgradnju položen je 2016. godine, a godine pažljivog i predanog rada rezultirale su autentičnim objektom u odnosu na onaj kojeg je 1570. godine dao izgraditi Sinan-beg Boljanić.

Hadis Kustura je u Čajniču, odakle mu je i porodica, živio do početka agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine, kada su izbjegli u Goražde, a potom i u Sarajevu.

Najmlađi mujezin

- Ja sam najmlađi mujezin ove džamije, zadnji najmlađi mujezin. Znači bilo je starijih ljudi koji su mujezinili tu, ali ja sam sa nekih deset ili devet godina počeo mujeziniti tu u ovoj džamiji. Imao sam obavezu da dolazim na svaki vakat u džamiju pošto nije bilo puno muškog džemata - rekao je Kustura za agenciju Anadolu, podsjetivši na svog djeda Dedagu Šabanovića, koji je bio i čuvar ove džamije, njen mutevelija do 1979. godine, kada je i umro.

Emocije izazvane ponovnim susretom s ovom džamijom su, kako kaže, ogromne i riječima teško opisive.

- Upravo smo s munare sišli. Sad bih ovo sve uzeo i ponio sa sobom. Jednostavno te emocije se ne mogu objasniti. Sad sam ušao u džamiju, klanjao dva rekata i proučio salavate naglas, to je jedan poseban osjećaj. Ovdje inače kad se uđe kao da si u nekom posebnom dženetskom halu. I to sam osjetio još kad je bila prva teravija u ovoj džamiji, nakon obnove, kada sam ušao u ovaj njen harem - rekao je Kustura.

Zahvalio je svim dobrim ljudima koji su na bilo koji način učestvovali u obnovi ove džamije, posebno bratskoj i prijateljskoj Republici Turkiye koja je i finansirala obnovu ove džamije.

"Sada kada uđete u Čajniče kao da ste ušli u jednu starinsku bosansku, muslimansku mahalu, ali dok džamije nije bilo teško mi je bilo dolaziti ovdje", prisjetio se i dodao:

- Zahvaljujući prvo Allahu dž.š., a potom svim dobrim ljudima, našoj braći u Turskoj, njihovim institucijama i svoj našoj braći Turcima, evo islam se vraća u Čajniče.

Pripremni radovi

U Muftijstvu goraždanskom i Medžisu Islamske zajednice Čajniče pri kraju su pripremni radovi za svečanost otvorenja džamije Sinan – bega Boljanića u centru grada, nekada jedne od najljepših i najimpozantnijih džamija u tom dijelu Bosne i Hercegovine.

Svečanost otvorenja Sinan-begove džamije u Čajniču će biti održana 12. jula 2024. godine sa početkom u 12 sati. Na otvorenju se očekuje prisustvo visokih zvanica iz vjerskog, kulturnog i političkog života Bosne i Hercegovine, te značajan broj vjernika iz okoline, kao i predstavnici Republike Turkiye, države koja je pomogla i finansirala realizaciju ovog veoma značajnog i zahtjevnog projekta.

Muftija goraždanski Remzija efendija Pitić je u razgovoru za AA kazao da je većina priprema, što se tiče Muftijstva goraždanskog obavljena blagovremena i džamija je spremna za svečano otvaranje.

- Što se nas domaćina tiče uradili smo sve što je trebalo s naše strane. Ovaj prostor ovdje ne dozvoljava da pravimo veliku ni buku ni gužvu, vidjeli ste da ovaj prostor ne može primiti veliki broj ljudi. Petak je dobra prilika, a možda je ovo prvi slučaj da petkom otvaramo jednu džamiju, a to je baš dobro, to je nešto posebno. Petak je poseban dan i Sinan-beg Boljanić i njegova dobrota, njegova predanost Dragom Bogu i ovoj zemlji zaslužuje da to bude punina jedna kako samo petkom može biti. Radosni smo i zahvalni Bogu što smo uspjeli napokon da završimo ovu fazu vraćanja vakufa Sinan-bega Boljanića tamo gdje je nekad bio - rekao je muftija Pitić.

Muftija goraždanski je podsjetio da za ljude koji budu željeli prisustvovati otvorenju džamije slijede posebna obavještenja, a na svečanost neće biti moguće dolaziti osobnim automobilima nego će biti obezbijeđen autobuski prijevoz od Goražda, te povratak u terminu koji je već određen.

Izgrađena 1570. godine

- Ovo je treći objekat ovakve monumentalnosti u posljednjih deset godina koji otvaramo na području Muftijstva goraždanskog, ostalo nam je još dosta. Mislim da sa ovom džamijom Čajniče dobiva jedan novi duh, novi zamah, da Bošnjaci ovdje dobivaju razlog više da budu ovdje češće, da dolaze češće, a mi smo se već potrudili da imamo neke sadržaje koji će u kontinuitetu biti ovdje organizirani. Već smo planirali da 15. septembra centralna mevludska svečanost bude u ovoj džamiji - kazao je muftija Pitić.

Prvi put je sagrađena 1570. godine na inicijativu Sinan – bega Boljanića, zeta velikog vezira Osmanskog carstva Mehmed – paše Sokolovića, a zbog svojih historijskih i umjetničkih vrijednosti uvrštena je na listu svjetske baštine kao spomenik prve kategorije.

Kroz historiju je doživljavala sudbinu ostalih džamija u Bosni i Hercegovini, a posljednji put potpuno je srušena 8. juna 1992. godine. Njena obnova počela je nedugo nakon polaganja kamena temeljca 2016. godine, a sredstva je osigurala Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini putem Generalne direkcije vakufa Republike Turkiye. Radove na izgradnji i obnovi džamije u Čajniču izvodila je turska firma ”Sama Insaat” iz Burse.

Pored džamije, obnovljeno je i turbe u dvorištu u kojem se nalaze dvije grobnice u kojima počivaju Sinan-beg i njegova supruga Šemse kaduna, kao i turbeta van harema u kojem su njihovi potomci.

Džamija će biti svečano otvorena da bi bila od koristi svim vjernicima, ali i drugim ljudima koji poštuju vjeru, kulturu i historiju Čajniča, jer je Sinan–begova džamija historijski spomenik ovog grada.