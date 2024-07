Dodik na Kozari: Trebamo razbiti iluzije koje su godinama formirale komunističke vlasti, na Kozari su ubijani ljudi zato što su Srbi

Predsjednik RS Milorad Dodik poručio je da se Kozara sa pravom može smatrati jednim od mjesta strašnog stradanja srpskog naroda.

- Kozara je velika bol srpskog naroda i mora da ostane u kolektivnom srpskom pamćenju - rekao je Dodik novinarima na Mrakovici, gdje prisustvuje obilježavanju 82 godine od Bitke na Kozari.

Dodik je naveo da je prostor Kozare ispražnjen i da su ustaše u čijim redovima je bilo lokalno stanovništvo i hrvatsko i muslimansko, pobile Srbe.

- Ovdje je u toku godina rata po selima ubijeno više od 30.000 ljudi, a više od 70.000 iz jednog zbjega je 1942. godine zarobljeno, odvedeno u Jasenovac i tamo pobijeno - rekao je Dodik.

Spaljena 142 sela

On je naveo da nema podataka o tome koliko je još ljudi 1943, 1944. i 1945. godine pohapšeno i odvedeno.

- Sama činjenica da su ovdje spaljena 142 sela govori o tome da je ovo mjesto stradanja Srba. Ovdje nisu stradali lokalni muslimani i Hrvati. Oni su bili na drugoj strani te priče i rijetki su oni koji su pripadali partizanskom pokretu - rekao je Dodik.

Predsjednik RS je naveo da komunističke vlasti nisu vodile računa o stradanju na Kozari, osim što su ponudile obilježja na kojima se ne može vidjeti da je tu stradao srpski narod.

On je istakao da u širem području Kozare nema sela gdje nije ubijeno 120, 130, 150, 250 ljudi u napadima ustaša.

- Zabludne su priče o komunista o bratstvu i jedinstvu ili priče o žrtvama fašizma - rekao je Dodik.

On je naveo da RS zajedno sa Srbijom obilježava ovaj dan i to na pravoslavni praznik Ilindan.

- To je nešto što nas posebno povezuje. Godine, dani stradanja, ali i godine i decenije nezaborava na ogromna stradanja koja se ovdje desila - rekao je Dodik.

On je istakao da je iskazivanje zajedništva na ovaj način dobra poveznica za sve što se radi danas i što će biti rađeno u budućnosti.

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je da su na Kozari stradali Srbi i da na to treba podsjećati da oni koji su počinili zločine ne bi postali stradalnici, a Srbi zločinci.

Da se ne zaboravi

- Dolazimo ovdje svake godine, okupljamo se da ne zaboravimo, da očuvamo sjećanje i pamćenje, da se zna i da nam drugi ne preuzmu, kako to su već krenuli, ove datume i stradanje - rekao je Dodik u obraćanju na Mrakovici na obilježavanju 82. godine od Bitke na Kozari.

On je poručio da je važno da se Srbi što više okupljaju i da se "razbiju iluzije i laži koje su se decenijama i godinama formirale i koje su podržavale komunističke vlasti."

- Kada dolazite na Kozaru ranijih godina, uvijek ćete ovdje naći termin koji kaže žrtve fašističkog terora. Ali to nisu bili. I to je negdje daleko tačno. Primarno je tačno da su to bili Srbi - rekao je Dodik.

On je naveo da su zločine nad Srbima na tom prostoru počinile njihove komšije koje su se preko noći iz komšija pretvorile u ubice i koljače.

- I nama se to stalno ponavlja, kao što se ponavljalo za vrijeme Otomanske imperije, Austrougarske, Prvog svjetskog i Drugog svjetskog rata. To nam se ponovilo i u procesu raspada bivše Jugoslavije i uvijek smo bili na jednoj strani, oni na drugoj - rekao je Dodik.