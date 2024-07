Mioković o defilu Vojske Srbije u Prijedoru: Ministarstvo odbrane treba dati odgovore kako se to desilo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dragan Mioković (NS) prokomentarisao je to što je Vojska Srbije prodefilovala kroz Prijedor povodom obilježavanja godišnjice Bitke na Kozari.

- Ministarstvo odbrane dužno je dati odgovore kako se to desilo. Ako je sve u skladu sa zakonima naše zemlje, možemo reći da je njihov boravak u BiH zakonit, ali da li je to dovoljno?

U bici na Kozari učestvovali su antifašisti iz svih dijelova bivše nam zemlje, a najviše stradao goloruki narod, pretežno srpski. S obzirom na tu činjenicu, ali i činjenicu da sve vojske u regiji kažu da baštine tradiciju antifašizma, Vojska Srbije nema ništa veće moralno pravo od bilo koje druge vojske u regiji da obilježava bitku na Kozari. To bi bilo isto kao kad bi Oružane snage BiH defilovale kroz Kragujevac povodom godišnjice streljanja kragujevačkih đaka u Drugom svjetskom ratu.

Dakle, moralno pravo glasi: ili dopustiti svim vojskama u regiji da obilježavaju sve događaje u vezi s tradicijom antifašizma ili omogućiti samo vojsci one zemlje na čijoj se teritoriji događaj i desio da ga obilježava. U konkretnom slučaju, ovo je pokušaj Srbije da uspostavi monopol nad antifašističkom tradicijom na ovim prostorima, a ono što je još opasnije jeste izraz teritorijalne pretenzije na našu zemlju i to od strane zemlje koja je jedina na svijetu osuđena za nesprečavanje genocida i to genocida počinjenog nedaleko od mjesta po kojem sad njena vojska defiluje. Šutnja međunarodne zajednice ovim povodom zabrinjava, a na nama je da nivo opreza dignemo još više - naveo je Mioković.