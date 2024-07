Komšić za "Avaz": Klasičan akt agresije ukoliko Ministarstvo odbrane nije dalo odobrenje za ulazak Vojske Srbije

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić prokomentarisao je za "Avaz" to što je Vojska Srbije prodefilovala danas Prijedorom.

- Prvo i osnovno pitanje ovdje je, ko je odobrio ulazak vojske Srbije u BiH? Predsjedništvo BiH to nije učinilo. Da li je to uradilo Ministarstvo odbrane? To se odmah mora utvrditi. Ako nije ni Ministarstvo odbrane, onda je riječ o klasičnom aktu agresije - rekao je Komšić.

Podsjećamo, Vojska Srbije je prodefilovala Prijedor u sklopu obilježavanja godišnjice Bitke na Kozari.

Nakon toga su se uputili ka Mrakovici gdje je održana manifestacija.