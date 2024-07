"Avaz" otkriva detalje dolaska Vojske Srbije u BiH: Evo ko je upoznat o svemu, najavljen ulazak kadeta!

Ne stišava se bura nakon što je jutros objavljena forografija kako pripadnici Vojske Srbije defiliraju kroz Prijedor u sklopu obilježavanja Bitke na Kozari.

Ovaj događaj organizovan je pod pokroviteljstvom Vlade RS, s ciljem da se istaknu srpske žrtve i borba Srba protiv ustaša i fašista. Ali, vojnici Vojske Srbije defilovali su kroz Prijedor - grad u kojem su počinjeni neki od najmonstruoznijih zločina nad Bošnjacima. Također, u ovom gradu je otkrivena najveća masovna grobnica u BiH - Tomašica koja krije tajne o stravičnom genocidu na ovom području.

Oglasio se i Komšić

Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, rekao je da Predsjedništvo o tome nije upoznato.

Prvo i osnovno pitanje ovdje je, ko je odobrio ulazak Vojske Srbije u BiH? Predsjedništvo BiH to nije učinilo. Da li je to uradilo Ministarstvo odbrane? To se odmah mora utvrditi. Ako nije ni Ministarstvo odbrane, onda je riječ o klasičnom aktu agresije - rekao je Komšić.



O svemu se zatim oglasio i ministar odbrane Zukan Helez.

- Ministarstvo odbrane nije dalo nikakvu saglasnost, a osim od EUFOR-a, zatražio sam i interne provjere unutar Ministarstva, da neko, ipak, nije na svoju ruku nešto uradio, a to su onda drastične kazne. Sve ćemo izvesti na čistac. Onaj čija greška eventualno bude utvrđena odgovarat će u skladu sa zakonom – kaže Helez za "Avaz".

No, prema informacijama "Avaza", o dolasku pripadnika Vojske Srbije upoznata je Granična policija, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, ali i navodno, Ministarstvo vanjskih poslova BiH (MVP) - čisto protokolarno, bez bilo kakvog odobrenja.

Ali, stvar je u tome da su vlasti Republike Srbije bh. institucijama najavile ulazak kadeta Vojne akademije Vojske Republike Srbije, a u sklopu obilježavanja Bitke na Kozari. Pripadnici Vojske Srbije, međutim, osim Prijedora jučer su bili i u Bratuncu.

Nije se znalo

Poslani su pasoši svih pripadnika kadeta Vojne akademije i niko, navodno, nije imao pojma da se radi i o vojnicima - starješinama. U prevodu, nije se znalo da će, kako tvrde naši izvori, nositi vojne odore?!

Od bh. institucija nije traženo nikakvo odobrenje, niti je ono bilo potrebno.



Uskoro će se oglasiti i Kabinet predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirovića.