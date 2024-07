Naser Orić oštro demantuje: Nikakvu izjavu o vojsci Srbije nisam dao, to su gnusne laži i izmišljotine!

Nakon što se na divljem portalu Crna Hronika.ba, pojavila navodna izjava Nasera Orića, ratnog komandanta i heroja odbrane Srebrenice, Orić je u reakciji za portal "Avaza" oštro demantirao da je ikome dao bilo kakvu izjavu na temu ulaska vojske Srbije u BiH.

- Portal Crna Hronika je objavio da sam navodno ja izjavio da "ako se u roku od pola sata ne povuku da će otići u sanducima", želim da kažem da je to čista izmišljotina, da je to gnusna laž! Ovo pakuje već duže vrijeme ta Crna Hronika, objavljuje laži i neistine i želim da to oštro i kategorično demantujem i odbacim - kazao je Orić za "Avaz".

Potom je dodao da će pravno zaštititi svoje ime.

- Ja ću mojim advokatima proslijediti ovo i dat ću im punomoć da odmah podnesu tužbu protiv ovog portala. A ja nisam ni ministar odbrane BiH, nisam ni Visoki predstavnik, niti sam komandant NATO snaga, tako da nemam ja pravo reagovati, ja sam obični građanin. Ovim pitanjima trebaju da se bave institucije a ne Naser Orić - kazao je Orić za "Avaz".

Podsjetimo, defile vojnika Srbije u Bratuncu i Prijedoru izazvao je potres u BiH i uznemirio bh. građane.