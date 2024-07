Tragom priče da je pas uginuo jer apotekarka nije htjela da izda protuotrov: Seruma protiv zmijskog otrova ima, ali se ne uzima u apotekama

Javnost u Kantonu Sarajevo prilično je uzburkala priča koju je objavio portal blizak SDA o psu koji je uginuo jer mu, navodno, u apoteci koja pripada JU „Apoteke Sarajevo“ i pored recepta nisu htjeli izdati serum protiv ugriza zmije.

U ispovijesti osobe koja je potpisana inicijalima, navodi se da se, nakon što je pas ugrizen od zmije na Bjelašnici, obratila Infektivnoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) te Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, ali da su im svi oni kazali kako seruma nemaju.

Potraga za protuotrovom

Na Veterinaskom fakultetu je, kaže, pas zbrinut, ali ni tamo nije bilo seruma, pa joj je dežurni veterinar napisao recept za serum.

Serum su, tvrdi se u tekstu, na kraju pronašli u apoteci, ali ga apotekarka navodno nije htjela dati za psa tvrdeći da ne priznanje nalaze veterinara.

Navodi se kako je zbog neprimanja seruma pas u konačnici uginuo.

No, ubrzo se ispostavilo da u cijeloj priči nešto ne štima. Iz JU „Apoteke Sarajevo“ oglasili su se oštrim saopćenjem. Naveli su da su svi navodi kako njihova službenica nije htjela izdati serum protiv zmijskog otrova netačni, jer ova ustanova ni u jednoj od svojih poslovnih jedinica ni ne drži serum protiv zmijskog ujeda još od 2020. godine. Zbog svega su najavili da će tužiti navedeni medij radi nanošenja poslovne šteta i narušavanja ugleda zbog objave netačnih vijesti.

Poseban režim

Da je ovo tačno potvrdili su nam i iz Ministarstva zdravstva KS. U razgovoru za „Dnevni avaz“ objasnili su kako seruma protiv zmijskog ujeda u Kantonu Sarajeva ima sasvim dovoljno, ali da se on ne izdaje u apotekama.

- Seruma ima dovoljno u domovima zdravlja i koristi se za životinje i za ljude. U apotekama ga nema zato što je njegova cijena zaista visoka, u maloprodaji dostiže 750-800 KM i apotekama se ne isplati držati proizvod koji, osim što je skup, mora imati i poseban režim. Mora postojati hladni lanac, mora stajati u frižideru, ne može se vratit, rokovi su mu dosta kratki, do godinu dana. Ne možete ga tek tako izdati ni pacijentu, a da ne znate gdje će ga čuvati i ko će mu ga dati, jer se serum mora davati u kontroliranim uslovima. U domovima zdravlja ga ima i sve zdravstvene ustanove znaju da ukoliko ga trenutno nemaju gdje ga mogu poručiti – pojasnili su iz Ministarstva zdravstva KS.

Također navode da se serum ne izdaje u slučaju svakog ujeda, te da mišljenje o tome daju ljekari. Dakle, seruma u Sarajevu ima dovoljno, ali ga ne izdaju apoteke.

Nema razloga za paniku

Iz JU „Dom zdravlja“ KS izvijestili kako građani nemaju razloga za paniku i strah.

- Imamo na stanju serum antiviperinum. Imali smo do aprila 2023. godine i u aprilu 2024. godine je istekao datum tih nekih prvih doza. Međutim, mi smo ponovo tokom 2023. godine nabavili dodatnih 12 doza seruma antiviperinum gdje je rok trajanja do aprila 2026. godine. Tih 12 doza raspoređeno je u svih devet domova zdravlja po jedna do dvije doze – naveli su iz JU „Dom zdravlja“ KS