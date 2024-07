Vedran Zubić neće biti na izbornoj listi: "Moji roditelji nisu ovo zaslužili"

Profesor Vedran Zubić, iako je prema prvim informacijama najavljivan kao nosilac liste Stranke za BiH na lokalnim izborima u oktobru, odlučio je da neće pristati na taj poziv.

Zubić se oglasio na društvenim mrežama i napisao da je pristao na poziv, ali da se predomislio. Zatim je i pojasnio razloge.

- Proteklih mjesec i kusur dana dobio sam razne pozive da se pridružim nekim strankama na listi za izbore. Mislio sam da je dobro da budem dio struktura koje se nešto pitaju na nivou lokalne samouprave. Čak sam i pristao mada mi je bilo jasno da se nekima neće svidjeti. Kada vidim kako ljudi reagiraju i pljuju sve ono što radim možda je bolje da ipak preskočim te stvari, a da se vi opet čudite kako su "ovi i oni" u politici! Ja sam mislio da je to OK, da imam ideje i da će ljudima biti drago da budem dio tih struktura. Ali nije! Ljudi evidentno ne cijene moj rad i ideje. Pošteno je i to! - napisao je Zubić.