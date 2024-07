GRAS: U utorak, od 11 do 13 sati, izmjena javnog gradskog prijevoza putnika

Iz KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. (GRAS) najavljena je za utorak, 09.07 od 11 do 13 sati, privremena izmjena režima saobraćaja u ulicama Alipašina, Maršala Tita, Mula Mustafe Bašeskije, Telali i Brodac. To će dovesti do izmjene u javnom gradskom prijevozu putnika, a zbog prolaska kolone, koja prevozi ekshumirana identificirana tijela žrtava počinjenog masakra i genocida u Srebrenici.

Prema tim izmjenama, tramvajski saobraćaj odvijat će se na relaciji Ilidža - Skenderija. Linija 31e Vijećnica - Dobrinja, mijenjat će polazni terminal i dijelom trasu linije, te će umjesto sa Vijećnice polaziti s terminala Trg Austrije, a na relaciji Skenderija - Trg Austrije u oba pravca saobraćat će trolejbuskom trasom.

Vozila, koja saobraćaju na trolejbuskim linijama za Jezero (102 Otoka - Jezero i 107 Dobrinja - Jezero) bit će preusmjerena na okretnicu Trg Austrije. Na autobuskim i minibuskim linijama, čija trasa prolazi ulicom Alipašina i dijelom ulice Maršala Tita, doći će do kraćeg zastoja prilikom prolaska kolone tim ulicama.

- Prestankom razloga za obustavu, bit će uspostavljen ustaljeni režim saobraćaja - saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću GRAS-a.

Izmjene režima javnog gradskog prijevoza putnika donesene su u skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja KS.