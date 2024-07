Konaković za "Avaz": Ovo je istina o ulasku pripadnika Vojske Srbije u BiH, poslao poruku SDA i Željku Komšiću!

Elmedin Konaković, šef bh. diplomatije, našao se na udaru kritika u posljednja dva dana, a nakon što su pripadnici Vojske Srbije u subotu i nedjelju defilirali u Bratuncu i Prijedoru.

Sve prema proceduri

I dok se satima panično tražilo i utvrđivalo kako i zašto su ušli u zemlju, ko je odobrio ulazak, utvrđeno je naknadno da je o svemu bilo obaviješteno Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Konaković se danas javio za "Dnevni avaz" iz Vašingtona i pojasnio o čemu se radi.

Tvrdi da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH samo proslijedilo depešu Graničnoj policiji, što je bila njihova obaveza.

Konaković tvrdi i da je sve urađeno u skladu s procedurama i nadležnostima.

- Ovdje ima nekoliko važnih činjenica. Mi smo dobili depešu i proslijedili je. Nemam ja nadležnost niti Ministarstvo da vršimo provjere. Granična policija zatim postupa dalje ako misle da su potrebne dodatne provjere, to mogu onda tražiti od OSA-e ako imaju neku sumnju - tvrdi Konaković.



Smatra da nije bilo potrebe da se o tome obavještava Predsjedništvo BiH, što mu se spočitava.

- Znam da sam ovima u SDA kriv za sve i to je taj nastavak njihove prljave kampanje. Kada ne znaju šta će, Konaković je kriv za sve. Međutim, Komšić bi trebao znati, nakon toliko godina parazitiranja u Predsjedništvu, barem zakone ove zemlje. To me čudi. Nisam bio, naravno, dužan da obavijestim Predsjedništvo. Najavljeni su studenti, kadeti i vojni predstavnici, bez naoružanja, kako je i navedeno u depeši. Ostale provjere i procedure dalje su na Graničnoj policiji BiH. Zašto oni nisu obavijestili o svemu Ministarstvo sigurnosti BiH ako je nešto sumnjivo - pita se Konaković.

Nema kadra

Kaže da ovdje dolazimo do drugog problema, a to je Granična policija, koja je, prema njegovim riječima, jedna od najdevastiranijih policijskih agencija, za šta je "kriva prethodna vlast".

- Njima nedostaje čak 800 policajaca. Ranije sam govorio o tome. Govorio sam i o tome da im zbog nedostatka kadra MUP RS pomaže u održavanju granice. I mi radimo da te stvari sada popravimo i ojačamo. I ponavljam, mi smo uradili sve prema proceduri - ističe Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH.