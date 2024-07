Asim Mustafić 11. jula u mezar će spustiti brata Hajdina: Zadnji put smo se vidjeli u januaru 1992., pronašli smo samo dvije kosti

Članovi porodica i hiljade ljudi iz BiH i svijeta 11. jula prisustvovaće kolektivnoj dženazi 14 žrtava genocida u Srebrenici. Među njima je i Hajdin Mustafić, prosvjetni radnik iz Bijeljine koji je rat dočekao u Sućeskoj kod Srebrenice.



Njegov brat Asim zadnji put ga je vidio tokom raspusta u januaru 1992. godine, a od tada nije uspio ni da se čuje s njim.

Zakazan razgovor

- Imali smo zakazan razgovor posredstvom radioamatera 1995., nekako pred sami pad Srebrenice, ali on se nije pojavio. Radioamater mi je kratko rekao da ga je vidio da je prošao, da zna da je dobro i to je to – kaže Asim Mustafić.

Nakon pada Srebrenice, prema informacijama koje je kasnije dobijao, njegov brat sa prijateljima je krenuo prema Kladnju, ali nakon što proboj nije uspio otišao je u Žepu, gdje je bio do njenog pada.

- Onda se ponovo vratio u Sućesku, gdje je živio i radio. Imam informaciju da je ubijen 9. ili 10. avgusta 1995. Ljudi su mi govorili da su sjedili s njim naveče i da im je on govorio da mu je kćerki rođena taj dan. Ona je rođena 8. avgusta, što znači da je dan ili dva poslije ubijen – kaže Asim.

Četiri godine su tražili

Imao je informaciju o lokaciji na kojoj je ubijen, ali vrijeme je prolazilo u čekanju da bude obavljena ekshumacija.

- Nikad ništa, a onda me je njegov dobar prijatelj nazvao i pokrenuli smo. Četiri godine smo išli, tražili. Prije godinu i po – dvije je došao čovjek koji je tada imao 16 godina. Rekao je da je bio sa svojim nastavnikom i da zna tačno gdje je ubijen. Odveo nas je na mjesto, gdje smo nekoliko puta motikom zakopali i pronašli smo samo te dvije kosti – priča nam Asim Mustafić.