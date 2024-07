U MUP-u HNK raspisali javni poziv: Budući policajci od Ivana do Ivanice morat će znati plivati!

Kadrovski deficit u MUP-u HNK poprimio je ozbiljne razmjere. Kako je to obznanio šef policije u HNK, Robert Perić, pravilnikom o sistematizaciji propisana su 962 radna mjesta za policijske službenike kojih je trenutno 581.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Hercegovačko-neretvanskog kantona su, kako nam je potvrđeno, raspisali javni oglas za prijem 145 policijskih službenika i to 120 u činu „policajac“ i 25 u činu „mlađi inspektor“. Ovaj konkurs je zvanično objavljen u ponedjeljak, 8. jula.

Podsjetimo, na prethodni konkurs je stiglo preko 1.000 prijava u MUP HNK.

-Mislim da to govori dovoljno o tome koliko je zanimanje policajac atraktivno i drago nam je da je na tom natječaju bilo toliko prijava i da smo mogli izabrati najbolje. Promijenili smo pravilnike u jednom dijelu, odnosno, pooštrili smo, jer do sada, naprimjer, nismo imali provjeru vještine plivanja. Budući da imamo rijeke, jezera i more onaj ko želi biti policajac mora znati i plivati - rekao je Perić.

Također, kandidati koji imaju tetovaže na glavi, vratu, donjem dijelu nadlaktice, podlaktice i šake bit će isključeni iz daljeg procesa odabira. To se odnosi i na one koji na bilo kojem dijelu tijela imaju tetovaže neprimjerenog sadržaja, odnosno, koja je po sadržaju i izgledu uvredljiva za javnost ili radno okruženje, a posebno, nepristojne, grube, nasilničke, rasističke, sekstističke, homofobne i femicidne.