Vojska Srbije nam je ušla "sazad": Kako je defile pokazao svu nesposobnost, neorganiziranost i rasutost vlasti

Bosna šaptom pade. Srbija je ušla u BiH. Sa svojom vojskom. Tiho. Neprimjetno. Bez otpora. Što je najgore, čini se da su dotični kadeti Vojske Srbije za sve imale i dozvole da uđu. Samo eto, odgovorni u BiH, nisu baš mogli pretpostaviti da će obući svoje uniforme. Valjda se očekivalo da u potkošuljama hodaju.

Prebacivanje loptice

Vojska Srbije prvo je u subotu, svega nekoliko dana uoči genocida u Srebrenici defilirala Brantuncem, mjesta udaljenim svega desetak kilometara od mjesta zločina. To niko nije ni primjetio taj dan. Drugi dan kada su defilirali Prijedorom u uniformama Vojske Srbije, na obilježavanju godišnjice Bitke na Kozari, bili su upečatljiviji. I glasniji.

Konačno su i bošnjački funkcioneri reagirali. Ili su ih prije mediji natjerali na to. Ministar odbrane Zukan Helez pravdao se da u Prijedoru nije bila Vojska Srbije, nego „samo“ njeni kadeti i sve je objasnio teorijom da je „Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS-a našlo neku zakonsku osnovu da ih pozovu kao učenike, a onda da to prikažu kao vojsku".

Željko Komšić kazao je da Predsjedništvo nije dalo dozvolu za ulazak Vojske Srbije u BiH i da je, odmjeren kakav jeste, „riječ o klasičnom aktu agresije“.

Bećirović je istakao kako institucije moraju utvrditi ko je odgovoran za ovo te je o svemu obavijestio Šmita, dok se ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković tek u ponedjeljak uspio sabrati te objasniti šta se zapravo zbilo. Veli Konaković da je on dobio depešu u kojoj su najavljeni studenti, kadeti i vojni predstavnici bez naoružanja, te da je istu proslijedio, ali da on ne može vršiti sigurnosne provjere, nego da to mora OSA ako ima potrebe za tim.

I tako, dok bošnjački predstavnici trojke u vlasti prebacuju loptu odgovornosti jedan drugome, posljednji incident vjerovatno je do kraja ogolio suštinu njihove vlasti i upravljanja. Oni su, najjednostavnije rečeno, brod bez kormilara. Bez organizacije, bez koordinacije, bez jasnog razumijevanja nadležnosti i, što je najgore, bez očito pretjerane želje za ozbiljnim bavljenjem državom.

Svakom njegovo

Na tu, što nesposobnost, što neorganiziranost, što poslovičnu nezainteresiranost za državu, očigledno su računali i vlastodršci u RS i Srbiji.

I napravili genijalnu zasjedu, osramotivši državu Bosnu i Hercegovini.

Lideri u Srbiji i RS mogu likovati. SDfA može po običaju lešinariti. A odgovorni iz trojke bi se morali sramotiti, jer se nastavljaju njihovi uporni autogolovi i elemntarno nesnalaženje u vlasti.

Mahanje dronovima tu neće puno pomoći.