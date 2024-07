U sindikatima tinja nezadovoljstvo: Državna policija radi za siću

Plaće uposlenih u institucijama BiH neće se mijenjati bar do 2025. godine. Posljedica je to odluke Vijeća ministara BiH, koje je na posljednjoj sjednici zanemarilo zahtjeve sindikata i odlučilo da osnovica za obračun plaća do kraja godine ostane 600 KM.

Niko ništa

Dragan Krvavac, predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u BiH, kaže da je to apsurd.

- Prije su bar tražili mišljenje reprezentativnih sindikata, vjerovatno su ga bacali u kantu, ali sad se prvi put nisu udostojili ni da ga zatraže – kaže Kravac.