Vijeće ministara BiH o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o VSTV-u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst Nacrta zakona o izmjeni Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza je nakon prošle sjednice Vijeća ministara BiH, 4. jula u Mostaru, izjavio novinarima da već treću sjednicu Ministarstvo pravde predlaže izmjene Zakona o VSTV-u kojim nastoje produžiti rok za formiranje odjela koji bi trebao provjeravati imovinu sudaca i tužitelja.

- Također, predložili smo da sve one osobe koje su u međuvremenu imenovane mogu preuzeti funkciju do formiranja odjela i do danas mi nije objašnjeno, iako sam zahtijevao pojašnjenje, zašto treći put nema podrške za taj zakon. Danas su predstavnici iz RS-a predložili da se odgodi i nadam se da ćemo uskoro i to pitanje riješiti – rekao je tada ministar Bunoza.

Vijeće ministara BiH bi trebalo razmatrati i Informaciju o implementaciji 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, čiji je predlagač Direkcija za evropske integracije BiH.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Informacija o realizaciji Centralnoevropskog programa razmjene za univerzitetske studije (CEEPUS III) u BiH u 2023. godini.

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Strateškom okviru za reformu sektora pravde u BiH za period od 2023. godine do 2027. godine, kao i o Prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o odobrenju "Projekta izgradnje objekta" Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka i organizacione jedinice u Banja Luci s partnernim uređenjem lokacije koji će se uvrstiti u program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2011 - 2014. godine.