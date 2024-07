Muftija Fazlović: Šehitluci genocida u Srebrenici putokaz i poruka novim generacijama

Šehitluci genocida u Srebrenici, i sva naša šehidska mezarja, treba da zauvijek ostanu svjedočanstvo o borbi našeg naroda za slobodu i dostojanstvo, treba da ostanu putokaz i poruka novim generacijama o nužnosti brige za sudbinu vlastite domovine - izjavio je muftija tuzlanski dr. Vahid ef. Fazlović.



Branili zemlju

U razgovoru za Agenciju MINA povodom obilježavanja 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i obavljanja kolektivne dženaze, muftija Fazlović je podsjetio da šehitluci u Bosni i Hercegovini nastaju stoljećima, jer su mnogi šehidi u minulim vremenima svojim životima branili i čuvali ovu zemlju i njene vrijednosti.

- U odbrani od agresije na našu domovinu i genocida nad muslimanima Bošnjacima, svoje živote su dali brojni šehidi našeg vremena, a širom ove zemlje ponikli su novi šehitluci. Zbog posebne časti i hurmeta koji se u islamskom učenju pridaju šehidima, u našem narodu je prema njima sačuvano posebno poštovanje - kazao je on.

Ocijenio je da svijest o velikoj, jedinstvenoj žrtvi bosanskih šehida, Bošnjaci danas odgovorno potvrđuju odnosom prema svim svojim šehitlucima.

- Na šehitluke dolazimo sa skrušenošću i dovom Gospodaru svjetova, ali i radi ibreta koji uzimamo iz njihovog djela kao zaloga i garancije našeg opstanka. Tako jačamo vlastitu duhovnost i samopouzdanje - izjavio je muftija.

Muftija Fazlović više puta je poručio da je „budućnost Srebrenice budućnost Bosne i Hercegovine i budućnost našeg naroda“. Pojasnio je jesmo li posvijestili ovaj imperativ koji je ispred svih nas.

- Cijeli svijet ima dug prema Srebrenici jer nije spriječen genocid nad bošnjačkim stanovnicima ovog grada, uključujući i mnoge druge Bošnjake Podrinja koji su u njemu, kao zaštićenoj zoni UN-a, potražili utočište od agresije. Dok se u većini zemalja svijeta probudila savjest i prihvatila odgovornost za najteži zločina počinjen u Srebrenici, to se nije dogodilo kod onih u ime čije su vojska i policija RS počinile genocid. A to onda znači da međunarodna zajednica nužno mora nastaviti svoje djelovanje kako bi se u potpunosti ispunio dug prema Srebrenici - smatra muftija Fazlović.

Kazao je da je moguće govoriti o sigurnosti i budućem razvoju države Bosne i Hercegovine samo ukoliko se jasno i potpuno otkloni svaka prijetnja za budućnost Bošnjaka nakon što su preživjeli genocid u Srebrenici.

- Ovo je istina koje najdublje mora biti svjestan svaki Bošnjak, a posebno oni koji nose najveću odgovornost u politici i u vlasti ove zemlje. Nikome od njih nije dopušteno da odlaže i u bilo čemu zanemari svoju odgovornost i dužnost prema Srebrenici. Bilo da je riječ o izravnom efikasnom djelovanju domaćih institucija, ili o djelovanju prema međunarodnim subjektima koji imaju i pravnu i moralnu odgovornost za Srebrenicu - akcentirao je muftija.

Ovu godišnjicu obilježavanja genocida nad Bošnjacima u Srebrenici dočekujemo sa usvojenom Rezolucijom, ali isto tako i u atmosferi nemilih događaja i zabrinjavajuće retorike. Muftija Fazlović je za Agenciju MINA govorio i o tome kakav treba da bude odgovor na situaciju u kojoj se nalazimo.

- Rezolucija o genocidu u Srebrenici nesumnjivo je važan civilizacijski čin i njome se konačno utvrđuje Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Rezolucija je prije svega važna za žrtve genocida, a onda i za sve Bošnjake koji strpljivo i s mnogo poteškoća obnavljaju i grade svoj život u Srebrenici i u svakoj drugoj sredini povratka.

Usvajanjem ove rezolucije sada je uvećana nada da čovječanstvo ima snage da se čvrsto uhvati za uže zajedničkog dobra. Da se danas, i u budućnosti, izbori protiv ljudskog zlodjela i smutnje - naglasio je on.

Dodao je da je Rezolucijom o genocidu u Srebrenici jasno potvrđena podrška Ujedinjenih nacija državi Bosni i Hercegovini i svim ljudima opredijeljenim za mir, međusobno poštovanje i saradnju.

- Na ovom putu ćemo ubuduće biti snažniji, bez obzira što još uvijek nije kod svih uslijedilo priznanje genocida u Srebrenici i što se zbog odgovornosti za ovaj zločin ne pokazuje težnja prema kajanju i katarzi. Iako se često mogu čuti atakovanja na temelje ove zemlje, većina njezinih stanovnika je odlučna da čuva svoju domovinu i gradi zajedničke društvene vrijednosti.

To je naše najveće pravo i naša najveća obaveza. S već pokazanim dostojanstvom Bošnjaci će, zajedno sa svim plemenitim ljudima, obilježiti i ovu godišnjicu genocida i skrušeno pred Licem Uzvišenog Boga obaviti dženazu šehidima na musalli u Potočarima. Važan je osjećaj da to ove godine činimo u danu koji je proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici“, istaknuo je on.

Iako je usvojena Rezolucija, borba za istinu i pravdu ne prestaje, ukazao je muftija.

- Čovjek zasigurno ima najdublju potrebu da se ispuni istina i pravda. A to iskonsko u nama jače je od svakog bola i tuge. Potreba za istinom i pravdom na koncu neminovno pobjeđuje laž i nepravdu. Zar u našem vremenu majke Srebrenice nisu veličanstven primjer borbe i pobjede istine i pravde? Za sve nas u Bosni, ali i planetarno. Majke bosanskih šehida su jasno i snažno posvjedočile poruke Gospodara svjetova. Istina i pravda su temelji za postojanje i opstanak svijeta. Zato su zasigurno na pravom putu oni koji vjerno svjedoče istinu i nikad ne odustaju od principa pravde - izjavio je on.

Simbol i poruka

S ozbirom na to da je ove godine organiziran 20. Marš mira, muftija Fazlović govorio je i o tome koliko je to važno, jer je Marš mira svojevrstan simbol i poruka. Kako je ocijenio, uz dženazu šehidima i komemoraciju, Marš mira je posebno važno svjedočenje u obilježavanju godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

- Sudionici ove dostojanstvene povorke na sve strane šalju poruku kolika je važnost mira i koliko je važno biti svjedok na putu istine o ljudskom zlodjelu genocida kako se ono ne bi ponovilo i kako bi se ispunila pravda i mir trajno osigurao. Više hiljada učesnika Marša mira, u kojem sudjeluje mnogo mladih ljudi, i ove godine najodlučnije i najsnažnije pružaju podršku i utjehu majkama Srebrenice i svim porodicama stradalih u genocidu i drugim zločinima u ovoj zemlji.

Njihov put mira i opominjući poziv koji ovim svojim činom upućuju još je važniji u vremenu kada se pred očima svih nas čine najteži zločini i ubijaju djeca, stari i žene u Palestini i u nekim drugim dijelovima svijeta. Svi sudionici Marša mira zaslužuju naše veliko poštovanje i zahvalnost - poručio je u razgovoru za Agenciju MINA muftija tuzlanski dr. Vahid ef. Fazlović.