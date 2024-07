Otvoreno deseto izdanje WARM-a, međunarodnog festivala o konfliktima

WARM Festival i Sarajevo moraju ostati mjesto na kojem se može i mora slobodno govoriti, poručeno je sinoć sa otvaranja desetog izdanja WARM Festivala, jednog od najznačajnijih međunarodnih festivala o savremenim konfliktima.



Uvodni govor

Ton ovogodišnjeg WARM-a postavio je uvodni govor Eda Vulliamyja, legendarnog novinara i pisca, kojim je otvoren Festival. Ove godine, kako je izjavio Damir Šagolj, direktor WARM Fondacije, insistira se na tome da Sarajevo ostane mjesto u kojem se niko neće ograničavati da otvoreno govori o svemu, a naročito o konfliktima, saopćeno je iz Mediacentra Sarajevo.

- Svjesni smo da je širom svijeta, čak i u razvijenim demokratijama, sloboda govora vrlo upitna kategorija a mi ćemo insistirati na tome tokom ovog festivala da će i WARM i Sarajevo ostati mjesto na kojem se može i mora govoriti o svemu - naglasio je Šagolj.

Fokus WARM-a ove godine je na Gazi i Ukrajini, iz razloga jer se, kako je istakao Šagolj, kroz ta dva rata može gledati na sva ostala dešavanja u svijetu.

- Insistiramo da budemo na strani ljudi koji su u masovnim grobnicama protiv onih koji su ih stavili tamo, ko god da su. Odbacujemo ove akrobacije, političku pornografiju, da se jedna masovna grobnica proglasi ratnim zločinom, dok se druga odbacuje kao 'samoodbrana', 'kontraterorizam', 'imperijalizam' ili neko takvo odvratno uvijanje. Ovdje ćemo hodati pravo, zbog svih pritisaka krivudanja - rekao je Vulliamy.

Vulliamy, poznat po izvještavanju o ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te otkrivanju koncentracionih logora 1992. godine, naglasio je da se ove sedmice u Sarajevu insistira na tome da je dva plus dva četiri, iako neki tvrde da je pet ili sedam.

- Mi smo na strani kostiju, direktno na strani kostiju, u Tomašici, Srebrenici, al-Basri, Ground Zero, Faludži, Mariupolju i al-Shifi - i svih drugih - protiv onih koji su im oduzeli živote koje neće moći proživjeti i onih koji su pretvorili njihove porodice i one koji su živi u ljude lude od tuge - istakao je Vulliamy.

U okviru festivala će tradicionalno biti otvoreno nekoliko izložbi koje razvija WARM Fondacija čiji autori dolaze u Sarajevo zato što, kako je naglasio Šagolj, na drugim mjestima o temama iz svojih izložbi ne mogu govoriti.

Šagolj je rekao da su neki od filmova koji će se prikazati svjetske premijere koji su nastali u proteklih šest ili sedam mjeseci u Gazi i Ukrajini.

- I to jeste ideja WARM Fondacije od samog početka - da mi služimo kao prizma kroz koju će se neki sadašnji ili prošli sukobi projektovati, da bi mi tačnije ili bolje vidjeli budućnost - naglasio je Šagolj.

Otvorena izložba

U toku jučerašnjeg dana otvorena je i izložba Unmute Gaza u galeriji Manifesto koja predstavlja istoimeni međunarodni pokret, osnovan s ciljem prevazilaženja medijskog zida koji izolira Gazu, te javnog iskazivanja stava: "Ne slažemo se, nismo saučesnici, ne okrećemo glavu".

Jedan od umjetnika koji učestvuju u projektu je i fotograf Belal Khaled koji je rekao da je umjetnost dio otpora i da umjetnici kroz plakate govore o onome što se događa u Gazi.

- Ja sam fotograf, pratio sam genocid u Gazi otprilike osam mjeseci i prije dva mjeseca sam se evakuirao iz Gaze a pokret je počeo kada sam bio u Gazi. Drugi umjetnici širom svijeta i ja smo izgradili ovaj pokret da razgovaramo o ovim ljudima. Ovim umjetničkim djelom željeli smo prikazati ove zločine u Gazi - kazao je Khaled prilikom otvaranja izložbe.

Pored festivala i ove godine je organizovana WARM Akademija, u partnerstvu sa forumZFD i Kreisau-Initiative. To je šesto izdanje Akademije koja je ove godine okupila više od 40 učesnika iz cijele Evrope, od kojih neki dolaze i iz Palestine. Kako je izjavila Claudia Zini, osnivačica i direktorica Kuma International, koja vodi WARM Akademiju, sedmica je počela razgovorima i sa predavanjima velikih imena u novinarstvu.

- Imamo sjajne pisce koji nam se pridružuju i veliko mi je zadovoljstvo i čast. Atmosfera je odlična, učesnici imaju mnogo pitanja i mislim da je i njima najvažnije da budu zajedno u Sarajevu u ovom gradu koji je otvoren i koji daje prostor za sve ove debate koje se trenutno dešavaju - rekla je Zini.

U narednim danima na festivalu će učestvovati svjetski poznati novinari, književnici i umjetnici, poput Amire Hass, Davida Rieffa, Paule Bronstein i Newshe Tavakolian, te će biti postavljene značajne izložbe i održane promocije knjiga.

Ukrajinski umjetnici

U srijedu na Akademiji likovnih umjetnosti bit će organizirana multimedijalna izložba fotografija "My home" Samare Abu Elouf, palestinske foto novinarke koja izvještava iz Gaze za The New York Times, a u četvrtak u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina, bit će otvorena multimedijalna izložba ukrajinskih umjetnika i novinara koja je nastala u Sarajevu kroz WARM Fondaciju "Bosna:Ukrajina Izvještavanje iz budućnosti", čiji kustosi su Slaven Tolj i Lejla Hodžić.

WARM, jedan od najznačajnijih međunarodnih festivala o savremenim konfliktima, organizira WARM Fondacija posvećena ratnom izvještavanju, ratnoj umjetnosti, historiji i memoriji, zajedno sa brojnim partnerima. Medijski partner festivala ove godine je Mediacentar Sarajevo.