Čović: BiH je nedjeljiva država, prestati pokušavati ostvarivati neke ciljeve koji u ratu nisu ostvareni

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Dragan Čović izjavio je za Fenu da bi prijedlog državnog budžeta trebao biti usvojen 19. jula.



On je izrazio zadovoljstvo što je na posljednjem sastanku vladajućih stranaka u Mostaru dogovoren okvir budžeta i njegova struktura te očekuje da ovaj dokument što prije bude dostavljen u parlamentarnu proceduru.

Dom naroda spreman

Dom naroda je, kaže, bio spreman već ove sedmice zakazati sjednicu kako bi se usvojio budžet, ali zbog nemogućnosti Zastupničkog doma da se sastane, sve je prolongirano.

Čović očekuje da Zastupnički dom tokom iduće sedmice usvoji predloženi budžet, nakon čega bi Dom naroda, najvjerovatnije 19. jula, održao sjednicu kako bi budžet i definitivno bio usvojen.

- Zadovoljan sam. Možda je to moglo biti i koji dan ranije, ali ako tokom iduće sedmice nama u Dom naroda bude dostavljen usvojeni proračun, ostavili smo rezerviran petak da možemo okončati cijelu proceduru - kazao je Čović.

Kad je riječ o federalnom nivou, Čović, koji je i čelnik HDZ-a BiH, najavljuje završetak konkursne procedure i postavljenja na koja se dugo čeka.

- Mislim da mi to kroz ovaj mjesec možemo završiti. Dogovorili smo da zakonodavna vlast u Federaciji kroz osmi i deveti mjesec djeluje samo za žurne potrebe Vlade. Čini mi se da je to dobar način komunikacije u Federaciji i želim da nastavimo raditi s tom pozitivnom energijom koju imamo između sebe. Postigli smo jednu stabilnost, niti jedna odluka na Vladi nije donijeta preglasavanjem. Nastojimo rješavati probleme, ali ne narušavati pozitivnu klimu koja postoji među partnerima u Federaciji - dodaje on.

Komentirajući političke tenzije koje su izražene proteklih dana, Čović kaže da je uvjeren kako, uprkos tome evropski put BiH mora biti nastavljen. Ističe da u tom pravcu djeluje i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i da bi tokom ovog i idućeg mjeseca vlast u BiH mogla ispuniti ono što od nje očekuje EU.

- Tako bismo mogli na jesen, za vrijeme mađarskog predsjedanja Evropskom unijom, otvoriti pregovarački proces do kraja. Usvajanje proračuna nam je, pak, bitno da bismo potpuno implementirali Plan rasta - pojasnio je Čović.

Za političke tenzije u BiH i regiji kažu da su redovne u julu te vjeruje da će nakon obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici svi političari i institucije preuzeti odgovornost za reformske i razvojne procese koji stoje pred BiH. Ipak, u predstojeća 2-3 mjeseca, zbog uobičajene ljetne dinamike, ali i skorog početka predizborne kampanje, ne očekuje intenzivan rad zakonodavne vlasti.

- Nakon lokalnih izbora mi moramo snažnije krenuti u reformske procese. Do tada će se završiti i proces uspostave novih institucija Evropske unije. Mi ne smijemo upasti u zamku da se bavimo sami sobom, iako ima mnogo onih koji bi upravo to htjeli. Uvjeren sam da mi imamo dovoljno osnova da u oktobru krenemo u intenzivan rad vlasti, a da to tada pokušamo spustiti lopticu, izbjegavati podizanje tenzija - poručuje Čović u razgovoru za Fenu.

Ozbiljnost i odgovornost

Odgovarajući na pitanje o sigurnosnoj situaciji u BiH i regiji te mogućoj ugrozi, Čović kaže da je dobro puhati na hladno, jer to onda traži i ozbiljnost i odgovornost.

- Ima mnogo otvorenih pitanja koja su i 20 godina neriješena pa i unutar BiH, kako zaštititi Ustav BiH, kako promijeniti Izborni zakon koji bi relaksirao sve odnose. I naravno, dobro je biti oprezan i izbjeći bilo kakve sigurnosne ugroze. Ja mislim da mi to možemo uz pomoć naših međunarodnih prijatelja.

Moramo se prilagoditi ambijentu Evrope, a ne pokušavati sad ostvarivati neke ciljeve koji u ratu nisu ostvareni. BiH je nedjeljiva država koja ima svoje mjesto u evropskoj porodici. S druge strane, oni koji zagovaraju građansku BiH ili potpunu centralizaciju zemlje, moraju razumjeti da jednako štete BiH kao i oni koji govore da ju treba podijeliti. Niti jedno niti drugo se ne može provesti - ističe Čović.